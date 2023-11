Belen Rodriguez ha dichiarato di non sapere quanti soldi ha sul suo conto e di non controllare più perché non è importante per lei

Belen Rodriguez, una delle figure più amate e conosciute del mondo dello spettacolo italiano, sta facendo parlare di sé grazie al suo coinvolgimento in Le Iene, sia come conduttrice che come ospite. In un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Belen ha aperto un capitolo del suo passato e delle sue sfide personali, offrendo uno sguardo raro e sincero sulla sua vita.

Gli Inizi e Il Successo

Belen Rodriguez, famosa per la sua bellezza e il suo carisma, ha rivelato che il suo cammino verso il successo non è stato facile. Ha iniziato la sua carriera a Riccione come ragazza immagine, ma ha sottolineato con ironia che non era una “cubista”. Nonostante la sua giovinezza e bellezza, non ha ricevuto aiuto significativo in quel periodo. La modella argentina ha condiviso un aneddoto sorprendente: condivideva un appartamento con cinque altre donne e dormivano l’una sull’altra, nonostante la mancanza di solidarietà femminile tra loro.

A un certo punto, la delusione l’ha portata a tornare in Argentina. Era frustrata perché aveva aspettative diverse e sperava di fare la modella, ma si ritrovò invece a lavorare principalmente in discoteca, un’esperienza poco gratificante. Tuttavia, questa fase della sua vita ha portato con sé una nota positiva: tornò in Argentina con tasche piene di euro, poiché in quel periodo il cambio era estremamente favorevole. Questa situazione finanziaria era un’esperienza nuova per lei.





Successivamente, Belen fece ritorno in Italia e iniziò a lavorare per un’agenzia di Bologna, il che segnò l’inizio di una carriera brillante e di fama internazionale.

Il Denaro e La Semplicità

Belen ha anche toccato un punto interessante sulla sua relazione con il denaro. Nonostante il suo notevole successo e la sua visibilità nei media, ha rivelato che non tiene traccia dei soldi sul suo conto corrente. Non lo fa perché ha una quantità straordinaria di denaro, ma piuttosto perché non considera il denaro una priorità nella sua vita.

Sebbene Belen apprezzi i soldi per la libertà che le concedono, come la possibilità di permettersi una vacanza o uno sfizio, non le danno senso di realizzazione personale. La sua visione della vita si basa su valori diversi, suggerendo che, nonostante il successo, è rimasta una persona semplice che valuta aspetti della vita al di là della ricchezza materiale.

Queste rivelazioni offrono uno sguardo autentico su Belen Rodriguez, dimostrando che dietro la fama e la bellezza si cela una donna che ha affrontato sfide, apprezzato le piccole gioie della vita e ha mantenuto la sua umiltà nonostante il successo.