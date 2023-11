Programmi Tv stasera martedì 28 novembre 2023: Film live su Rai, Mediaset e Sky

Stai cercando cosa guardare in TV questa sera, martedì 28 novembre 2023? Ecco una guida completa ai programmi televisivi in onda oggi sui principali canali. Dalle serie TV ai film, all’attualità e all’intrattenimento, scopri cosa offre la programmazione televisiva di stasera.

Film della Serata

Rai 4 – 21.18: Unfaithful – L’amore infedele – Edward e Connie, una coppia borghese, vedono la loro tranquilla vita sconvolta quando Edward scopre l’infedeltà di sua moglie.

Rai Movie – 21.10: Colossal – Gloria, una scrittrice in difficoltà con problemi di alcolismo, torna nella sua città natale e si rende conto che la comparsa di una lucertola gigante a Seoul è collegata ai suoi poteri mentali.





Sky Cinema – 21.15: The Informer – Trenta secondi per sopravvivere – Pete Koslow, ex detenuto ed ex soldato reclutato dall’FBI, si trova nel mezzo di una pericolosa lotta tra la polizia e la mafia di New York.

Serie TV e Fiction

Rai Uno – 21.25: Circeo – La Corte d’Assise pronuncia condanne all’ergastolo, con Donatella che cerca di costruire una nuova vita.

Programmi di Attualità

Rai Tre – 21.20: Avanti Popolo – La puntata affronta il tema della violenza di genere, con un focus sul femminicidio di Giulia Cecchettin e sulle manifestazioni in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sarà presente anche un’intervista al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Italia 1 – 21.27: Le Iene – Il programma di inchieste e satira affronta una varietà di temi, dando voce a diverse opinioni.

Rete 4 – 21.25: E’ sempre cartabianca – Talk show di attualità e politica condotto da Bianca Berlinguer.

Intrattenimento

Rai Due – 21: Boomerissima – Un viaggio negli anni ’70, ’80, ’90 e ’00, confrontando il passato con il presente attraverso personaggi, musica, programmi TV, oggetti, mode e cronache.

Evento Sportivo

Canale 5 – Diretta dallo stadio Meazza: Milan vs. Dortmund – La squadra di mister Stefano Pioli affronta il Borussia Dortmund in una partita di calcio in diretta.

Scegli il programma che fa per te e goditi una serata televisiva ricca di intrattenimento, emozioni e informazione. Buona visione!