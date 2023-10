Bestemmie in onda: il caos si scatena tra gli ospiti di Del Debbio

Caos nello Studio di “Dritto e Rovescio”

Nella puntata di ieri di “Dritto e Rovescio”, il conduttore Paolo Del Debbio ha dovuto intervenire per sedare gli animi infuocati dei suoi ospiti a causa del crescente conflitto tra Israele e Hamas in Medio Oriente. L’argomento ha scatenato un acceso dibattito in studio.

Il Tensionato Scenario Mediorientale

La situazione in Medio Oriente è tesa, e ieri sera non è stata un’eccezione. Israele ha ordinato l’evacuazione di Gaza City in vista dell’inizio di un’operazione militare terrestre. Hamas, invece, ha esortato la popolazione a ignorare l’ordine e ha definito la situazione come “propaganda e guerra psicologica”. L’ONU ha definito questa evacuazione un possibile disastro umanitario coinvolgendo oltre un milione di persone.

La Lite tra Cruciani e Fusani

Durante la trasmissione, Giuseppe Cruciani ha criticato la sinistra italiana per il suo presunto sostegno alla causa palestinese. Questa affermazione ha scatenato l’ira di Claudia Fusani, un’altra ospite del programma, che ha chiesto di separare la causa palestinese da Hamas.

La discussione è rapidamente degenerata con Cruciani che ha affermato: “Hamas è la Palestina”, ricevendo una dura replica da Fusani che ha esclamato: “La Striscia di Gaza è una cosa, la Cisgiordania un’altra. Non diciamo bestemmie.”

Cruciani ha continuato a sostenere che la sinistra italiana ha sostenuto la causa palestinese in modo incrollabile nel corso degli anni, mentre Fusani ha respinto queste affermazioni. La tensione è salita alle stelle quando Cruciani ha concluso con un’accusa contro la sinistra italiana e il dem Pierfrancesco Majorino ha mostrato il suo dissenso in modo evidente.

Questa lite ha dimostrato quanto siano forti le opinioni riguardo alla situazione in Medio Oriente, e il programma televisivo ha affrontato una discussione accesa che riflette le divisioni in corso sulla questione.