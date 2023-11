Bimbo di 6 anni ustionato dopo aver assunto un integratore acquistato in farmacia

Nel Napoletano, un bimbo di 6 anni è rimasto gravemente ustionato alla gola e allo stomaco dopo aver assunto un integratore alimentare comprato in farmacia. L’incidente è avvenuto circa un mese fa, ma la notizia è stata diffusa solo recentemente dopo la conclusione delle indagini. Fortunatamente, il bambino è stato dimesso dall’ospedale, e l’integratore “Alkawater, Vivere Alcalino” è stato ritirato dal mercato.

Dopo aver assunto la sostanza, il piccolo ha iniziato a provare forti bruciori di stomaco, che sono peggiorati nel corso delle ore. I genitori hanno quindi chiamato i soccorsi, che hanno trasferito il bambino in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli. Dopo il ricovero, sono state effettuate delle analisi che hanno rivelato lesioni all’esofago e allo stomaco del giovane paziente.

L’integratore in questione, Alka Water, è venduto nelle farmacie italiane come un integratore alimentare consigliato per il mantenimento di nervi sani e il corretto funzionamento del sistema nervoso. Tuttavia, il Ministero della Salute ha richiamato tutti i lotti di questo prodotto in Italia a causa del rischio per la salute che comporta. Infatti, l’ingestione di soltanto 5 gocce di questo integratore può causare effetti caustici a causa dell’elevato contenuto di idrossido di potassio. La soluzione contenuta nella boccetta ha un pH di circa 14, che rappresenta un rischio certo per la salute.





È importante sottolineare che questa vicenda evidenzia l’importanza di verificare attentamente gli integratori alimentari prima di assumerli e di seguire le indicazioni riportate sulla confezione. Inoltre, è fondamentale che le autorità competenti garantiscano la sicurezza dei prodotti presenti sul mercato e che i consumatori siano adeguatamente informati sui potenziali rischi.