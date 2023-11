Tg5, un cambio di rotta inaspettato: Cesara Buonamici è il nuovo direttore ad personam

Cesara Buonamici assume il ruolo di direttore ad personam del Tg5, affiancando il direttore Clemente Mimun. LaPresse riporta questa notizia, sottolineando che la giornalista di 66 anni ha avuto esperienze precedenti come opinionista al Grande Fratello.

Questa decisione rientra nel quadro delle nuove nomine al Tg5. Nei prossimi anni, Mimun sta pianificando un approfondito piano di organizzazione che includerà giornalisti esperti e giovani, con una maggiore attenzione a tematiche come l’intelligenza artificiale, il web, le crescenti minacce delle fake news e l’ambiente.

Al Tg5 sono in corso anche altre nomine, tra cui quella di Alfredo Vaccarella come vice direttore operativo. Claudio Fico diventa il nuovo vicedirettore vicario, mentre Elena Guarnieri sarà la vicedirettrice ad personam della redazione milanese. Riguardo alla sua partecipazione al Grande Fratello, Cesara Buonamici aveva commentato che non era stata una sua decisione: “L’azienda sta rivalutando la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in un ruolo completamente nuovo per me.





” Dopo anni di lavoro nello stesso settore, vedere la possibilità di arricchire le competenze professionali era un’opportunità interessante. Inoltre, se l’azienda richiede la tua partecipazione per un programma di successo, è difficile dire di no. Ha poi menzionato una discussione con Pier Silvio Berlusconi, in cui “c’è stata una rapida convergenza… Ci conosciamo da tanto tempo, quindi la reciproca comprensione arriva rapidamente.”