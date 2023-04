Bruciata col ferro da stiro dalla badante e obbligata a fare la doccia gelata: l’incubo a Torino

“Maltrattamenti a Nichelino: arrestate madre e figlia”

Due donne sono state arrestate a Nichelino, in provincia di Torino, con l’accusa di lesioni aggravate e riduzione in schiavitù. La vittima è una 55enne affetta da problemi psichiatrici che sarebbe stata sottoposta a sevizie da parte della madre e della figlia.

“La situazione della vittima”

La 55enne, affetta da disturbi del comportamento e non in grado di rimanere da sola, era stata affidata alla cura di Francesca G. Tuttavia, secondo le indagini, la donna l’avrebbe costretta a dormire per terra, a digiunare per giorni e a lavorare da mattina a sera.

“Le indagini”

Le indagini sono iniziate a seguito delle segnalazioni del tutore legale della vittima, che seguiva il suo caso presso il centro di igiene mentale di Torino. I vicini di casa hanno allertato le forze dell’ordine quando hanno notato strani comportamenti.

“Le accuse”

Francesca G. è accusata di aver obbligato la vittima a fare la serva per la famiglia, di averla picchiata e di averla costretta a dormire per terra. La madre, Benedetta G, è accusata di aver rotto un dito alla vittima e di averla legata al letto di notte per impedirle di mangiare.

“Il ritrovamento della vittima”

Quando i carabinieri sono entrati nell’alloggio, hanno trovato la vittima in stato di malnutrizione e con ematomi. La donna aveva nascosto una mezza carota nella manica e aveva chiesto ai militari se poteva mangiare, poiché stava digiunando da giorni.

La vittima è stata trasferita in una comunità protetta. Le due donne arrestate sono ora chiamate a difendersi dalle gravi accuse.