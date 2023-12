Lo chef stellato Bruno Barbieri, noto per il suo ruolo in Masterchef, ha scatenato un dibattito culinario con la sua recente preparazione degli spaghetti alle vongole. Nel video condiviso su X, Barbieri ha mostrato come preparare questa pietanza tradizionale italiana, ma con un’inusuale aggiunta: il burro. La reazione dei follower sui social media non si è fatta attendere.

La Ricetta Innovativa di Bruno Barbieri

Nel video, Barbieri ha iniziato la preparazione degli spaghetti alle vongole con la sua solita passione e maestria culinaria. Ha spiegato che preferisce le vongole veraci e che le cucina rigorosamente in bianco, utilizzando olio extravergine d’oliva e, in modo controcorrente, una noce di burro. Questa aggiunta del burro ha sollevato alcune sopracciglia tra gli appassionati di cucina tradizionale.

Le Reazioni dei Follower

Le reazioni dei follower sono state variegate. Alcuni si sono dimostrati curiosi e aperti all’idea di provare una variante della ricetta classica, mentre altri hanno fortemente criticato l’uso del burro. Un utente ha commentato che il burro soffoca il delicato sapore delle vongole, mentre un altro ha suggerito che l’aggiunta di burro e pane grattato avrebbe trasformato il piatto in agnolotti in brodo.





Tuttavia, la reazione più sorprendente è stata quella di chi ha scherzosamente minacciato di querelare lo chef o di restituire il piatto se fosse stato servito in un ristorante. Un follower ha persino messo in dubbio il titolo di chef stellato di Bruno Barbieri.

In conclusione, la decisione di Barbieri di aggiungere il burro agli spaghetti alle vongole ha creato un acceso dibattito tra gli amanti della cucina tradizionale italiana. Mentre alcuni sono aperti all’innovazione culinaria, altri rimangono fedeli alla ricetta tradizionale. Resta da vedere se questa variazione diventerà una tendenza o rimarrà un esperimento culinario unico.