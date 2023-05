Ce ne andiamo": Maria De Filippi annuncia grandi cambiamenti ad Amici dopo la finale - Controcopertina

Amici 22 ha appena concluso la sua avventura emozionante, ma le voci sulle prossime novità stanno già circolando. Si vocifera che due volti noti del programma diranno addio, ma per avere la conferma ufficiale non resta che aspettare le parole di Maria De Filippi. L’indiscrezione potrebbe essere svelata durante la prossima puntata di Verissimo, il popolare programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, che ospiterà i finalisti dell’ultima edizione: Angelina Mango, Wax, Isobel e il talentuoso ballerino Mattia Zenzola, vincitore del montepremi.

Addio dopo la finale

Lo scontro tra Wax e Mattia Zenzola:

Durante il post-finale, è emersa una presunta lita tra Wax e Mattia Zenzola, ma sarà lo speciale di Amici a dare la possibilità di chiarire questa situazione. Amedeo Vanza aveva fatto salire il gossip pubblicando su uno dei suoi social media: “Vi do uno scoop fresco fresco. Pare ci sia stata tensione tra i due ex compagni durante la festa di Amici.”

Rivoluzione in arrivo

Addii pesanti: Arisa e Raimondo Todaro:

Nessuno dei due protagonisti ha ancora commentato ufficialmente, ma si presume che lo faranno proprio in studio. Tuttavia, circolano voci inquietanti riguardo al futuro del programma, con l’ipotesi di due addii di grande rilevanza che potrebbero portare a una vera rivoluzione. Secondo le indiscrezioni, infatti, due insegnanti storici starebbero pensando di lasciare Amici. Pare che abbiano già comunicato tutto a Maria De Filippi, che si troverebbe attualmente alla ricerca dei loro sostituti.

Nuovi volti nel cast

I nomi dei due insegnanti che potrebbero abbandonare il talent show sono Arisa e Raimondo Todaro. Al posto della cantante, sembra che Alessandra Amoroso sia pronta a prendere il suo posto, mentre per il ballerino non sono ancora trapelate indiscrezioni riguardo al possibile sostituto. Le motivazioni di Arisa sembrano essere legate al desiderio di concentrarsi sulla sua carriera e di tornare a Sanremo dopo anni di assenza. Per Raimondo Todaro, invece, sembra che ci sia stato un litigio con Maria De Filippi e le sirene di Ballando con le Stelle stiano suonando sempre più forti.

Il possibile ritorno di Todaro

Proprio ieri, il settimanale Nuovo ha diffuso un’indiscrezione interessante. Il direttore Riccardo Signoretti ha interrogato Milly Carlucci riguardo a un possibile ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha spiegato di non avere pregiudizi e di essere disposta ad accoglierlo di nuovo. Tuttavia, secondo Signoretti, c’è qualcosa di più: sembra che le trattative siano già in uno stato avanzato, con un passo avanti nel processo di conferma.

Amici si prepara a vivere grandi cambiamenti dopo la conclusione della ventiduesima edizione. L’addio di due volti noti e le possibili sostituzioni degli insegnanti stanno creando grande fermento nell’ambiente. Non resta che attendere le dichiarazioni ufficiali di Maria De Filippi per scoprire quale sarà il nuovo corso del programma e quali sorprese ci riserverà la prossima stagione.