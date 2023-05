Lori Vallow Daybell: La terribile storia dell'omicidio dei figli e il susseguente orrore - Controcopertina

Una storia terribile di omicidio sconvolge l’America. Lori Vallow Daybell, una donna di 49 anni residente in Idaho, ha ucciso i suoi due figli di 7 e 16 anni e ha tentato di uccidere anche suo marito. Questo articolo svelerà i dettagli scioccanti dietro a questo orrore e i dubbi che circondano la mente contorta di Lori.

Lori Vallow Daybell: Una donna dal passato oscuro:

L’omicidio dei figli e il tentativo di omicidio del marito:

Lori Vallow Daybell non è nuova a episodi violenti. Nel 2021, aveva già tentato di uccidere il suo quarto marito, Charles Vallow, senza successo. Tuttavia, questa volta, secondo il pubblico ministero, sarebbe stata lei stessa a uccidere i suoi due figli, Joshua di 7 anni e Tylee Ryan di 16 anni. Inoltre, secondo le indagini, Lori avrebbe anche tentato di uccidere Tammy Daybell, l’ex moglie del suo quinto marito. L’accusa si chiede se sia pazzia o follia omicida che ha spinto Lori a commettere tali atti orrendi.

Il profilo di una presunta serial killer:

La vicenda di Lori Vallow Daybell ha suscitato scalpore in America, poiché sembra possedere le caratteristiche tipiche di un serial killer. Tuttavia, è importante mantenere il condizionale, anche se la procura è convinta della sua colpevolezza. La donna è già stata soprannominata “Doomsday mom” da tutto il paese.

Una spirale di morte e sospetti:

Coinvolgimento nella morte del quarto marito:

Esistono anche forti sospetti che Lori possa essere implicata nella morte del suo quarto marito, anche se al momento si dichiara non colpevole di tutte le accuse a suo carico. Tuttavia, per quanto riguarda l’omicidio dei figli, il verdetto è stato emesso: il giudice e la giuria dell’Idaho hanno dichiarato Lori Vallow Daybell colpevole dell’omicidio dei suoi due figli, di 7 e 16 anni.

Conclusioni sconvolgenti:

Durante il processo, uno dei giurati ha condiviso il suo disgusto e orrore per le azioni di Lori: “Crescendo, ci viene insegnato il bene e il male, Dio e il male, e penso che per la prima volta nella mia vita, ho dato un volto al male”. Le immagini di Lori Vallow e del signor Daybell che sorridono durante il loro matrimonio sulla spiaggia poche settimane dopo l’omicidio dei bambini hanno suscitato disgusto e repulsione in tutti coloro che seguono questa tragica vicenda. La storia di Lori Vallow Daybell rimarrà come un tragico esempio dell’orrore umano e delle conseguenze devastanti dei suoi atti nefasti.