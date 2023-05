Rivoluzione in corso alla Rai: Cosa riserva il futuro per Mara Venier e Stefano De Martino? - Controcopertina

La Rai sta vivendo settimane di intensa attività e una rivoluzione in corso, con l’arrivo del nuovo amministratore delegato che potrebbe portare a importanti cambiamenti nel panorama televisivo. Tra i grandi protagonisti coinvolti, si trovano due volti noti: Mara Venier e Stefano De Martino. In una recente intervista, Adriano Maio, vicedirettore del Daytime della Rai, ha affrontato il tema di questi due conduttori di punta del network pubblico.

La valutazione dei cambiamenti e l’addio di Fabio Fazio

Adriano Maio riflette sulla natura mutevole del panorama televisivo, ricordando le entrate e le uscite di molti volti noti nel corso degli anni. Sottolinea che il meccanismo della TV permette un’evoluzione e il cambiamento offre l’opportunità di sperimentare e correggere eventuali errori. Rispondendo all’addio di Fabio Fazio, Maio afferma che, sebbene sia una perdita per la Rai, il focus dovrebbe essere sul personaggio di Fazio stesso piuttosto che sul programma in sé.

Il futuro di Mara Venier e Stefano De Martino

Riguardo a Mara Venier, Maio la considera una certezza per la Rai e ritiene difficile immaginare una domenica senza di lei, soprattutto su Rai 1. Sottolinea che sarebbe necessario un cambio generazionale per pensare a qualcosa di diverso. Con il successo che Mara riscuote, sarebbe insensato apportare cambiamenti significativi. Analogamente, Maio afferma che Stefano De Martino attualmente si adatta bene alla prima serata e che il sabato e la domenica sono sacri. De Martino sta facendo la sua strada su Rai 2, consolidandosi su quella rete prima di eventualmente passare a Rai 1.

Conclusioni

Mara Venier e Stefano De Martino rappresentano pilastri solidi per la Rai, con ruoli consolidati nel palinsesto televisivo. Mentre la rivoluzione in corso potrebbe portare a cambiamenti significativi, al momento sembra che entrambi i conduttori abbiano un futuro stabile all’interno della rete pubblica. Sarà interessante osservare come si evolveranno le dinamiche e se ci saranno ulteriori sorprese nel panorama televisivo della Rai.