Chanel Totti e il messaggio a Ilary Blasi: “Fiera della Donna che Sei”

Il Docufilm “Unica” su Netflix

“Unica,” il docufilm su Netflix dedicato a Ilary Blasi e alle rivelazioni sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, ha scatenato un dibattito acceso sui social. Le opinioni sono divise tra chi sostiene la “moglie tradita” e chi difende l’ex capitano della Roma. Tuttavia, una voce si è fatta sentire in modo particolare: quella di Chanel Totti, la loro secondogenita di 17 anni. Chanel ha condiviso un messaggio su Instagram che ha fatto parlare.

Il Messaggio di Chanel a sua Madre

Chanel ha pubblicato una foto di sua madre in lacrime da una delle scene del docufilm, accompagnandola con la didascalia: “Fiera della donna che sei, ti amo.” Le parole di Chanel, anche se semplici, sembrano essere una chiara dichiarazione di supporto alla madre. Questo gesto potrebbe essere interpretato anche come una frecciata al padre, Francesco Totti.

Le Dichiarazioni di Ilary Blasi

All’interno di “Unica,” Ilary Blasi ha fatto alcune rivelazioni scioccanti, tra cui l’inizio del cambiamento nel comportamento di Francesco Totti: “A gennaio andiamo a cena ed ho iniziato a notare un marito diverso. E da lì un disastro.” Ha anche condiviso il suo turbamento nel dover decidere se credere al marito o ai giornalisti dopo la diffusione delle notizie sul tradimento.





Il docufilm offre uno sguardo intimo sulla relazione di lunga data tra Ilary e Francesco, con Ilary che afferma: “Francesco l’ho sposato per amore, non per soldi. Ho sempre messo la mia faccia in questa relazione. Ci siamo conosciuti quando avevo 19 anni, me lo aveva fatto conoscere mia sorella, lui era già Francesco Totti.”

In conclusione, il messaggio di Chanel Totti è un segno di solidarietà verso sua madre in un momento difficile, mentre il pubblico continua a riflettere sulle rivelazioni fatte nel docufilm “Unica.”