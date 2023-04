Che lavoro fa Goffredo, il fidanzato di Aurora Ramazzotti: la verità

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono follemente innamorati dal 2016, quando si sono incontrati per la prima volta durante un viaggio a Londra. Nonostante i dubbi iniziali, i due hanno rapidamente sviluppato un legame forte e appassionato che si è rafforzato nel tempo.

L’Italia è in fermento: Aurora e Goffredo Cerza si preparano a dare il benvenuto al loro bambino! Le voci si susseguono: c’è chi prevede l’arrivo del piccolo per la fine di marzo e chi per l’inizio del mese. Tutti sono ansiosi di scoprire la verità e, naturalmente, molti sono curiosi di saperne di più sul misterioso Goffredo Cerza e sulla sua professione.

Il lavoro di Goffredo

Michelle ed Eros Ramazzotti sono assolutamente felici che la loro figlia, Aurora, sia fidanzata con un giovane così rispettoso e onesto! La Hunziker lo ha descritto come un bravo ragazzo non solo educato e cortese, ma anche responsabile. Con la notizia che i due aspettano un bambino, la rete è sempre più curiosa di sapere cosa fa Goffredo nella vita.

A soli 27 anni, questo incredibile individuo sembra avere un’abbondanza di passioni che non sono passate inosservate. Si dice che faccia due lavori, uno dei quali è un personal trainer online, a testimonianza del suo costante impegno nella passione per lo sport. Da bambino era un appassionato di calcio e di nuoto, e ancora oggi ama sciare e fare paracadutismo. Non c’è da stupirsi se così tante persone sono in soggezione nei suoi confronti!

Il secondo lavoro

Con una passione incrollabile, si è dedicato all’ingegneria elettrica, iniziando i suoi studi presso un prestigioso istituto internazionale a Roma, prima di trasferirsi a Londra e laurearsi presso l’Università di Londra. L’ingegneria era la sua vocazione e ha abbracciato la sfida con entusiasmo.

È innegabile che questo rinomato trainer online sia ancora molto richiesto per i suoi preziosi consigli su come mantenersi in forma. Non sorprende che abbiano un così grande seguito e che siano molto apprezzati per la loro gentilezza.