Chi è Adele Tulli figlia di Serena Dandini

Chi è Adele Tulli?

Nata nel 1982, Adele Tulli è l’unica figlia della celebre conduttrice televisiva Serena Dandini. Attualmente di 39 anni, Adele ha intrapreso una carriera nello spettacolo che differisce da quella della madre, concentrandosi sulla regia e la produzione di documentari.

Formazione e Carriera

Adele ha studiato Screen Documentary presso la prestigiosa Goldsmith University di Londra, specializzandosi in studi di genere e cultura queer. Questa particolare formazione ha segnato il percorso della sua carriera, che si è distinta per la scelta di tematiche delicate e socialmente rilevanti.

Il suo esordio è avvenuto con il documentario “365 without 377”, prodotto da Ivan Cortoneo. Il film, incentrato sulla lotta della comunità gay indiana, ha ottenuto il premio come miglior documentario al Torino GLFF 2011.





“Normal”, il Documentario che Sfida i Ruoli di Genere

Nel suo documentario “Normal”, Adele Tulli sfida le convenzioni e le disparità di genere. Il film esplora il mondo binario diviso per ruoli di genere in cui viviamo ancora oggi, attraverso una serie di ritratti incisivi e provocatori.

La regista ha spiegato che l’idea per “Normal” è nata da una ricerca per un dottorato che ha svolto in Inghilterra. Ha citato “Comizi d’amore” di Pier Paolo Pasolini come riferimento immediato per il suo lavoro.

Tra Londra e Roma: la Vita Privata di Adele Tulli

Adele Tulli divide la sua vita tra Londra e Roma. Nella capitale britannica, ha conseguito un dottorato teorico-pratico in cinema documentario alla Roehampton University e un post-dottorato all’Università del Sussex.

Il suo secondo film, “Rebel Menopause”, uscito nel 2015, racconta la storia di Thérèse Clerc e le ha fatto guadagnare lo IAWRT 2015 International Award.

Nonostante il successo professionale, Adele mantiene una certa riservatezza sulla sua vita privata. Non è presente sui social media e tende a mantenere un basso profilo, in netto contrasto con l’esposizione mediatica della madre, Serena Dandini.