Chi è Alessandra D’Aguanno? Età, Affari Tuoi, vincita e Body Shaming

“Alessandra D’Aguanno, Vincitrice di “Affari Tuoi”, Racconta la Sua Storia di Sofferenza per il Body Shaming”

La vincitrice di “Affari Tuoi”, Alessandra D’Aguanno, ha vinto la somma di 75.000 euro insieme alla sorella Chiara nella serata del 25 aprile. Ma dietro la sua vittoria c’è un passato difficile, fatto di sofferenza e cattiverie.

“A voi che mi avete bullizzata per dieci anni”

Alessandra, nativa di Pignataro Interamna, nel sud della provincia di Frosinone, ha condiviso la sua storia di sofferenza in un post sui suoi social. Ha scritto a coloro che l’hanno bullizzata per dieci lunghi anni a causa del suo peso. Coloro che l’hanno giudicata e insultata, arrivando a farle pensare che non avesse più senso vivere.

“Guardatemi ora”

Alessandra ha dedicato la sua vittoria a quelli che l’hanno ferita, e li ha sfidati a guardarla ora. Ha scelto di dedicare la sua vita aiutare le fasce deboli e si è laureata in Servizi Sociali con lode all’Università degli Studi di Cassino.

“Una scelta per sua nonna”

Alessandra avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione insieme a sua nonna, ma quest’ultima è venuta a mancare due mesi prima che le venisse comunicato che aveva superato i casting. Ha così deciso di giocare insieme alla sorella Chiara.

La storia di Alessandra è un messaggio di speranza e di coraggio per chiunque abbia subito bullismo o abbia lottato contro la propria autostima. Mostra che, non importa quanto siamo stati feriti, possiamo sempre superare le nostre difficoltà e diventare la versione migliore di noi stessi.