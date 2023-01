Chi è Alessandro Rorato fidanzato di Sandra Milo? età, carriera, vita privata

Tutti conoscono l’illustre Sandra Milo, la famosa showgirl italiana che ha avuto una carriera illustre in televisione, al cinema e in teatro. Ha dimostrato più volte che l’età è solo un numero e attualmente ha una relazione con un uomo molto più giovane di lei. La sua storia sentimentale è stata sia tumultuosa che abbondante. Alla bella età di 87 anni, si è innamorata ancora una volta di un uomo molto più giovane di lei. Il suo nome è Alessandro Rorato e sembra che i due siano profondamente innamorati.

Sandra Milo è follemente innamorata di Alessandro Rorato alla veneranda età di 87 anni!

Sandra Milo e il suo spasimante hanno fatto il loro debutto alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, apparendo mano nella mano sul red carpet. Anche se l’uomo rimane in gran parte sconosciuto, sappiamo che ha 49 anni e lavora nel settore della ristorazione. In un’intervista a Domenica in, Sandra Milo ha raccontato gli inizi della loro appassionata storia d’amore.

La loro storia d’amore è sbocciata in una bellissima storia d’amore, ed è stato un momento magico quando tutto è iniziato.

Durante un’intervista a Domenica In, la Milo ha parlato della natura laboriosa di Alessandro, ricordando i ristoranti, i catering e gli hotel dell’imprenditore. Il loro primo incontro è avvenuto durante una cena a Venezia, dove erano presenti anche Luca Zaia e sua moglie. La gentilezza di Alessandro ha subito colpito Sandra, che lo ha descritto come un “cavaliere d’altri tempi”. Il giorno del compleanno di Sandra, la scintilla tra i due è scoccata ufficialmente.

Il fidanzamento

Alessandro si presentò alla festa con un regalo speciale, una lussuosa lampada a forma di libro. Fu l’inizio di un’appassionata storia d’amore, pur con la grande differenza d’età di 37 anni. “Sono follemente innamorato di lei e ne sono completamente affascinato. Milo è una donna che si batte per la libertà, ma ha anche un profondo rispetto per la sua famiglia e i suoi figli”. Queste le parole pronunciate da Alexander che, in segno di amore, ha anche regalato alla nota attrice uno splendido diamante.