Chi è Anna Oxa? Età, marito, figli, vita privata, canzoni, scandali, Sanremo 2023

Anna Oxa è in gara al 73° Festival di Sanremo. Scopriamo tutto sulla cantante. Al suo terzo matrimonio ha indossato un abito nero. Anna Oxa è una cantante in gara al Festival di Sanremo 2023. Scopriamo la sua età, chi è il marito, quanti figli ha, la sua vita privata (con tre matrimoni alle spalle), la sua altezza e la canzone che porta sul palco del teatro Ariston. Ripercorriamo anche le tappe principali della sua lunga carriera e vediamo tutte le sue canzoni.

Anna Oxa è una cantante, autrice e personaggio televisivo italiana. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi album e singoli. Anna è nota anche per il suo lavoro di giudice nella versione italiana di X Factor.

Anna Oxa, nata Anna Hoxha, è una cantante barese di 61 anni. Alta 1,70 m, è una delle cantanti più famose e conosciute del panorama musicale italiano. Nel 2022 ha ottenuto la cittadinanza albanese.

Va ricordato che il padre è albanese, originario di Kruja, mentre la madre è italiana e originaria di Buggiano. L’artista ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nel quartiere barese di San Pasquale. Si è diplomata al Liceo artistico Giuseppe De Nittis di Bari.

La musica è sempre stata una sua passione e già da adolescente ha iniziato a esibirsi nei piano bar. Ha inciso il suo primo 45 giri all’età di 15 anni, per l’etichetta barese C&M, contenente la canzone Fiorellin del prato.

Ha pubblicato molti album, tra cui collaborazioni con Fausto Leali, Lucio Dalla, Ivano Fossati e Amedeo Minghi. Ha inoltre reinterpretato le canzoni più famose di Francesco De Gregori, Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Fabio Concato, Patti Smith e persino John Lennon.

Nel 2023 è tornata al Festival di Sanremo per la quindicesima volta, portando sul palco del prestigioso Teatro Ariston il brano Sali (Canzone dell’anima). Si è classificata due volte al primo posto della kermesse sanremese: la prima volta nel 1989 con Ti lascerò, in duetto con Fausto Leali, la seconda nel 1999 come solista con Senza pietà.

La Oxa è una cantante molto apprezzata, con una voce potente e molto particolare. Si è affermata anche come conduttrice televisiva. In passato ha presentato i varietà Rai del sabato sera Fantastico 9 con Enrico Montesano e Fantastico 10 con Massimo Ranieri. Poi ha affiancato Pippo Baudo al Festival di Sanremo del 1994.

Anna Oxa marito e figli

Anna Oxa è stata sposata tre volte, con il musicista Franco Ciani, con l’imprenditore e politico kosovaro Behgjet Pacolli e con l’ex guardia del corpo Marco Sansonetti. In tutti e tre i casi ha divorziato.

Ha poi avuto una lunga relazione con il batterista dei New Trolls Gianni Belleno. Dal compagno ha avuto due figli, Francesca e Qazim.

Sanremo 2023

Anna Oxa ha partecipato al Festival di Sanremo quattordici volte. Ha esordito il 26 gennaio 1978 con la canzone Un’emozione da poco, scritta per lei da Ivano Fossati e dal bassista Guido Guglielminetti. Il look sfoggiato sul palco del teatro Ariston la rese un’icona di stile: indossava un abito punk, con un look androgino creato per lei da Ivan Cattaneo. In quell’occasione si classificò al secondo posto, dopo aver conquistato il primo posto nella categoria “Interpreti”.

L’artista ha vinto due volte il Festival di Sanremo: la prima nel 1989 con Ti lascerò, in duetto con Fausto Leali, e la seconda nel 1999 come solista con Senza pietà. Si è inoltre classificata due volte seconda: nel 1978 con Un’emozione da poco (ma era prima nella categoria “Solisti”) e nel 1997 con Storie.

Curiosità

Anna Oxa è vegana. Nel 2020 ha ottenuto la cittadinanza albanese.

Nel 1986 ha dato scandalo a Sanremo mostrando l’ombelico durante la propria esibizione.

Per il suo terzo matrimonio ha indossato un abito nero.