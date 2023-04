Chi è Claudia Gerini? Età, figli, fidanzato, carriera e vita privata

Claudia Gerini è un’attrice italiana adorata da entrambi i sessi per il suo talento e la sua bellezza. Nata a Roma il 18 dicembre 1971, ha vinto il concorso di Miss Teenager alla tenera età di 13 anni.

Negli anni ’80 ha recitato in alcuni spot televisivi e nel 1987 ha partecipato al film Roba da ricchi, interpretando la figlia di Lino Banfi. Nel 1991 debutta in televisione nella trasmissione Primadonna, dove conduce un game show telefonico.

Successivamente, entra a far parte di Non è la Rai. La sua popolarità sale alle stelle con l’uscita di Viaggi di nozze (1995) e Sono pazzo di Iris Blond (1996), entrambi diretti da Carlo Verdone.

Nel corso degli anni ha recitato in numerosi film, come Fuochi d’artificio (1997), Tutti gli uomini del deficiente (1999), La passione di Cristo (2004), Non ti muovere (2004) e La terra (2006). Queste produzioni dimostrano il suo notevole talento e la sua dedizione al mestiere.

Nel maggio 2006 è stata protagonista della miniserie televisiva in sei puntate 48 ore, andata in onda su Canale 5. Successivamente, ha collaborato con Giuseppe Tornatore nel film La sconosciuta (2006) e ha recitato nel debutto alla regia di Federico Zampaglione, Nero bifamiliare (2007). Inoltre, ha interpretato Elisabetta, nota come “Titti”, nella sitcom Camera Café come sorella di Patti.

Oltre a recitare, ha recitato in diversi programmi televisivi e ha prestato la voce a Madison Paige nel videogioco Heavy Rain, a Marina in Sinbad – La leggenda dei sette mari e a Barbie in Toy Story 3 – La grande fuga, dimostrando la sua impressionante gamma vocale.

Nel 2008, ha fatto un trionfale ritorno sul grande schermo al fianco di Carlo Verdone nel film Grande, grosso e… Verdone. Poi, nell’estate del 2009, mentre era incinta del suo secondo figlio, ha lanciato una nuova attività accanto alla sua carriera di attrice, pubblicando il suo album di debutto, Like Never Before.

Nel 2014 ha calcato i teleschermi con le sue interpretazioni in Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese e Maldamore di Angelo Longoni, ottenendo una nomination ai Nastri d’Argento come miglior attrice non protagonista.

Nel 2017 ha ottenuto un notevole successo nella commedia musicale dei Manetti Bros. Ammore e malavita, per la quale ha ricevuto il prestigioso David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Inoltre, ha recitato in Nove lune e mezza accanto a Michela Andreozzi, che ha anche diretto il film. Per finire, è stata una delle protagoniste della serie prodotta da Netflix Suburra – La serie.

Vita privata:

L’attrice è madre di due splendide figlie; la prima è nata dall’ex coniuge Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004. L’altra è nata con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, con cui è stata legata dal 2005 al 2016.

Da molti anni si allena diligentemente nel taekwondo e il 26 maggio 2013 ha raggiunto il massimo grado di cintura nera presso la Federazione Italiana Taekwondo. Da oltre un anno la donna è felicemente fidanzata con Simon Clementi, noto imprenditore romano. Il suo bar a Ponte Milvio è diventato famoso per la sua eccellenza. Claudia Gerini è rimasta affascinata dal carattere dell’imprenditore, che emanava gentilezza e galanteria, qualità che l’hanno fatta innamorare perdutamente di lui.