Carolyn Smith parla della sua malattia

Carolyn Smith è un’apprezzata giurata del programma Ballando con le stelle, oltre che una coreografa e ballerina di successo. Recentemente ha tenuto informati i suoi fan sulla sua malattia e sui progressi che sta facendo.

Carolyn Smith sta guidando la carica contro il cancro e i suoi sforzi stanno facendo la differenza nella battaglia per porre fine a questa malattia devastante. Dobbiamo tutti unirci a lei nella sua missione di sradicare il cancro e fare in modo che nessuno debba più soffrirne.

Carolyn Smith, rinomata ballerina e coreografa degli anni ’80 e ’90, è un nome che molti ricorderanno con affetto. Nonostante stia lottando contro una malattia da sette anni, la Smith è determinata a rimanere positiva e a continuare a combattere.

L’artista combatte quotidianamente contro il cancro al seno e la lotta è tutt’altro che finita. Recentemente ha dovuto rimuovere il port, un piccolo dispositivo impiantato sotto la pelle per somministrare i farmaci necessari per la sua malattia.

Milly Carlucci è in trepidazione per l’imminente ecografia di novembre. Dopo quattro anni e mezzo di utilizzo del dispositivo, ha recentemente rivelato a Nuovo di averlo rimosso. Purtroppo, ci sono ancora molte domande senza risposta che deve affrontare.

Carolyn è stata informata che dovrà sottoporsi a un’altra ecografia l’8 novembre a causa della scoperta di altre due macchine sospette dopo l’ultima TAC. Purtroppo, non può essere sottoposta a un agoaspirato a causa di un’infezione cronica che ha lasciato perplessi anche i medici. È essenziale che Carolyn si sottoponga a ulteriori indagini per garantire la sua salute e la sua sicurezza.

Desidera ardentemente evitare un’altra estenuante sessione di chemioterapia. Sta gestendo il suo disturbo con l’aiuto del suo lavoro e il sostegno incrollabile di suo marito, Tino Michielotto.

Carolyn Smith e il suo straordinario affetto sono innegabili. Non si può negare il forte legame che condividono e le profonde emozioni che provano l’uno per l’altra. Il loro legame è innegabile ed è davvero una cosa bellissima da vedere.

Carolyn Smith sta combattendo con coraggio contro il cancro al seno e allo stesso tempo sta affrontando l’ulteriore sfida dei problemi al fegato causati dal suo regime di farmaci negli ultimi sette anni. Tuttavia, è fortunata ad avere il sostegno del suo lavoro a Ballando con le Stelle e di suo marito Tino per aiutarla a superare questo momento difficile.

Nel 1997, Tino Michielotto e la Smith si sono sposati, diventando così il secondo matrimonio della Smith. Prima di questa unione, la Smith ha avuto una relazione con un altro ballerino italiano, anche se la loro identità rimane un mistero.

Alla fine degli anni ’80, Carolyn e l’allora compagno si separarono e fu allora che incontrò il suo attuale coniuge. La loro relazione è iniziata ufficialmente nel 1987, poco dopo un incidente stradale. In quel periodo Carolyn viveva a Torino, ma era anche in tournée in Italia per insegnare danza.

Tino incontrò Carolyn a Padova, mentre il marito frequentava un corso. Carolyn aveva chiesto la sua assistenza per un documento relativo al divorzio dell’ex marito, ma al suo arrivo si trovò di fronte la sua auto distrutta in un burrone. Stupito dalla scena, Tino ebbe un ictus.

Dopo essere finiti in ospedale insieme, hanno iniziato a frequentarsi mentre lei stava affrontando il processo di divorzio. Da lì è nata una relazione appassionata, piena di disaccordi e di errori di comunicazione, ma sempre affrontata in modo maturo e rispettoso.