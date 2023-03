Chi è Denise Tantucci? Età, Un medico in famiglia, oggi, laurea, chi è il fidanzato, foto e Instagram

Scopriamo la carriera e la vita privata della talentuosa attrice Denise Tantucci.

Denise Tantucci è nata a Fano il 14 marzo del 1997. La sua carriera nell’arte drammatica è iniziata quando ha deciso di trasferirsi a Roma per seguire la sua passione per la recitazione. Ha iniziato la sua carriera televisiva interpretando ruoli in alcune delle serie TV più popolari in Italia, come “Provaci ancora prof” e “Don Matteo”. La sua interpretazione in queste serie le ha permesso di acquisire una solida base di fan che l’hanno seguita nella sua carriera successiva.

Denise è anche una cantante e scrittrice talentuosa. Nel 2013 ha pubblicato la sua prima canzone, “Dressed in Blood”. Nel 2014 ha scritto e prodotto il suo primo spettacolo teatrale, che ha segnato l’inizio del suo successo come attrice. Ha partecipato a molte altre serie TV di successo, come “Braccialetti rossi” e “Fuoriclasse”, nonché a film internazionali come “Ben Hur” e “Likemeback”. Nel 2019 ha fatto il suo debutto nel film di Nanni Moretti, “Tre piani”. Nel 2020 ha conseguito una laurea in Fisica e nel 2022 è diventata testimonial dell’acqua minerale Rocchetta. Con soli 26 anni, Denise ha già molto da vantare nella sua carriera.

Quando si tratta della sua vita privata, Denise ha rivelato di essere fidanzata con Tommaso, che sembra essere di Roma ma lontano dal mondo dello spettacolo. Denise è molto attiva sui social media e ha un account Instagram (@denisetantucci) con oltre 140.000 followers, dove condivide momenti della sua vita lavorativa e quotidiana.

Stasera, Denise sarà ospite della trasmissione “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, dove sarà intervistata da Serena Bortone. Questa sarà un’occasione unica per conoscere meglio questa stella in ascesa e scoprire di più sul suo lavoro e sulla sua vita privata. Non perdete l’opportunità di vederla in azione e di scoprire cosa ha in serbo per il futuro!