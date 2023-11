Chi è Don Fusari: il prete bodybuilder di TikTok

Don Giuseppe Fusari è un prete non convenzionale che sta attirando l’attenzione degli internauti grazie al suo profilo TikTok dal nome “Fede e Ragione”. Ma chi è veramente questo sacerdote che sembra uscito da uno schermo cinematografico?

L’uomo dietro il prete

Don Fusari ha 57 anni ed è diventato prete nel 1991. Dal 2019, è presbitero collaboratore presso la parrocchia di Volta Bresciana, ma non solo: è anche un insegnante della Storia dell’arte italiana all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e il direttore del Museo Diocesano bresciano. Insomma, un uomo dalla vasta cultura che ha deciso di unire la sua passione per l’arte con quella per il bodybuilding.

Il bodybuilder

Don Fusari non è solo un prete, ma anche un campione nazionale di bodybuilding del 2021, con due medaglie d’oro nel palmares. Il suo aspetto fisico, con muscoli massicci e tatuaggi sulle braccia, non passa certo inosservato. Tuttavia, l’uomo si definisce “un prete che nutre la mente con lo studio e la storia dell’arte e forgia il corpo con palestra e bodybuilding, cercando un equilibrio forse possibile”.





La popolarità su TikTok

Con quasi 20mila follower su TikTok, Don Fusari sta diventando una vera e propria star del social network orientale. Nel suo profilo “Fede e Ragione”, il prete condivide messaggi di speranza e riflessioni sulla fede, ma anche video divertenti in cui mostra la sua passione per il bodybuilding.

La chiusura del profilo Instagram

Su Instagram, invece, il profilo @fit.priest di Don Fusari è stato chiuso di recente. Non si sa ancora il motivo di questa decisione, ma ciò non sembra aver intaccato la popolarità del prete sui social network.

In definitiva, Don Giuseppe Fusari rappresenta un esempio di come la passione per il benessere fisico e psicologico possa convivere con quella per la fede e la cultura. Un prete non convenzionale che sta conquistando sempre più seguaci grazie alla sua autenticità e alla sua capacità di comunicare con i giovani attraverso i social network.