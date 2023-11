Filippo Turetta nel carcere di Verona: Dettagli sull’Arrivo

Il Trasferimento a Verona

Filippo Turetta, l’uomo accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, è finalmente giunto al carcere Montorio di Verona. Il suo arrivo è stato preceduto da un lungo percorso che lo ha portato dall’aeroporto di Venezia fino alla sua destinazione finale. Turetta è stato scortato dai Carabinieri e gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona.

Estradizione da Francoforte

Prima di fare ritorno in Italia, Turetta è stato consegnato alle autorità italiane a Francoforte dalle autorità tedesche. Durante il trasferimento, era ammanettato sia alle mani che ai piedi, come previsto dalla prassi tedesca per i detenuti considerati pericolosi. Questo ha evidenziato l’attenzione delle autorità alla sicurezza nel corso del processo di estradizione.

L’Avvocato di Turetta

L’avvocato Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, è giunto anch’esso al carcere di Verona in attesa di incontrare il suo assistito. Caruso ha dichiarato che sarebbe stato prematuro trarre conclusioni riguardo a uno stato di rassegnazione da parte di Turetta senza aver prima discusso con lui. Sarà fondamentale per la difesa comprendere la condizione mentale e l’atteggiamento del suo cliente.





L’Aspetto e l’Atteggiamento di Turetta

Durante il trasporto da Venezia al carcere, Turetta è stato osservato indossare una tuta e scarpe da ginnastica, con un giubbotto blu e una barba incolta. La sua condizione emotiva è stata descritta come silenziosa, rassegnata e disinteressata agli eventi circostanti. Non ha fornito alcun commento o riferimento agli eventi recenti che lo hanno portato in questa situazione.

L’Atterraggio a Venezia

Il viaggio di Turetta è iniziato con l’atterraggio del suo aereo all’aeroporto di Venezia, proveniente da Francoforte. Qui è stato condotto agli uffici della polizia di frontiera, dove gli è stata notificata l’ordinanza cautelare. Successivamente, è stato accompagnato al carcere di Verona sotto la sorveglianza dei Carabinieri.