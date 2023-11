Chi è Enzo Iacchetti: età, carriera, ex moglie, fidanzata, figli

La carriera di un volto familiare della televisione italiana

Enzo Iacchetti, noto per essere uno dei volti più amati della televisione italiana, ha una carriera ricca e variegata come conduttore, attore e comico. È particolarmente noto per la sua collaborazione con l’amico Ezio Greggio nel programma televisivo satirico “Striscia la Notizia”. Ma cosa sappiamo della sua vita personale e professionale?

Dalla nascita alla carriera in televisione

Nato a Castelleone il 31 agosto 1964, Iacchetti ha iniziato la sua carriera nel 1978 a Radio Tresa, una piccola stazione radio di Lavena. Ha fatto i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come intrattenitore per eventi come battesimi e matrimoni. La sua carriera come attore comico è iniziata nel 1979 al Derby Club di Milano, e da lì è passato a lavorare in numerose trasmissioni televisive per Rai, Mediaset e Telemontecarlo. La sua collaborazione con il Maurizio Costanzo Show è iniziata nel 1990, seguita dalla conduzione di Striscia la Notizia insieme a Ezio Greggio nel 1994, un sodalizio artistico che continua ancora oggi.

Oltre la televisione: musica e teatro

Oltre alla sua carriera televisiva, Iacchetti ha tentato più volte di partecipare al Festival di Sanremo come cantante, sebbene non sia mai riuscito a farlo fino ad oggi. Nel 2020, è stato scelto per interpretare la canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio. Attualmente, oltre a condurre Striscia la Notizia, è anche attivo nel teatro con lo spettacolo ‘Bloccati dalla neve’.





Vita privata e social media

Iacchetti ha un figlio, Marino, nato nel 1986 dall’ex moglie Roberta. Dal 2002 al 2007 è stato legato sentimentalmente alla showgirl Maddalena Corvaglia. È un noto tifoso dell’Inter e ha vissuto a Maccagno e Castronno prima di trasferirsi a Milano. Non sappiamo se attualmente sia fidanzato. Su Instagram, può essere trovato con l’account @enzinoiacchetti, dove vanta oltre 40 mila followers.