Chi è Ernestino Michielotto marito di Carolyn Smith? Età, lavoro, malattia e vita privata

Dopo aver conosciuto Ernestino Michielotto nel 1991, Carolyn Smith ha dovuto aspettare un po’ prima di poterlo sposare a causa del suo precedente matrimonio. Siete curiosi di saperne di più su questo famoso giudice di Ballando con le stelle?

Dopo essersi sposati nel 1997, la coppia è sempre stata molto unita. Purtroppo non abbiamo molte informazioni su Ernestino Michielotto, nemmeno la sua data di nascita. Tuttavia, secondo il profilo Instagram della moglie, Michielotto compie gli anni il 18 febbraio. È davvero notevole quanto si possa scoprire da una fonte così piccola.

Gli spettatori hanno imparato ad apprezzare l’incredibile talento di Carolyn Smith come personaggio televisivo. Ha raggiunto il successo come campionessa di danza e ballerina e si è fatta apprezzare dal pubblico con il suo fascino e la sua professionalità.

Ernestino Michielotto, marito di Carolyn Smith, ha dedicato la sua carriera all’industria della danza. Ha scelto di dare priorità al suo lavoro di ballerino e coreografo, piuttosto che cercare apparizioni televisive. I suoi successi sono stati riconosciuti e celebrati a livello internazionale.

È risaputo che Ernestino Michielotto ha ricoperto posizioni importanti nel giudicare vari concorsi di danza a livello mondiale. Le notizie sulla sua storia d’amore con Carolyn Smith suggeriscono che i due si siano incontrati in questa professione.

La bella e stimolante storia d’amore tra Ernestino Michielotto e Carolyn Smith è qualcosa da ammirare. Hanno dimostrato a tutti noi il potere del vero amore e come può unire due persone. La loro storia è fatta di coraggio, forza e devozione e sarà sicuramente ricordata negli anni a venire.

Nonostante i desideri della sua famiglia, Carolyn Smith ha preso la coraggiosa decisione di sposare il suo primo marito in giovane età. Per stare con il suo compagno, Carolyn Smith si è coraggiosamente allontanata da Londra per raggiungere il nostro Paese.

Dopo un certo periodo di tempo, Carolyn Smith e il suo primo marito si sono purtroppo separati. Nel 1991 è tornata in Italia dove ha incontrato Ernestino Michielotto a Padova. All’epoca lavorava come ballerino e coreografo.

Da tempo si specula sulla relazione tra Carolyn Smith ed Ernestino. Carolyn stessa ha dichiarato che il loro rapporto è come “cane e gatto”, ma ha anche detto che lui è il suo porto sicuro e che è fortunata ad averlo al suo fianco.

Carolyn ed Ernestino hanno coraggiosamente sopportato insieme la sua condizione cronica e attualmente risiedono a Padova. Nonostante le circostanze, trovano ancora il tempo di esplorare il mondo e di fare viaggi meravigliosi.