Chi è Fabio Concato? Età, carriera, biografia, moglie e figli

Fabio Concato, uno dei più famosi cantautori italiani, è un artista poliedrico e appassionato di musica. La sua carriera ha avuto inizio negli anni Settanta, quando ha formato il gruppo I Mormoranti. Grazie alle sue doti di autore e cantante, ha presto attirato l’attenzione di un produttore svizzero, che gli ha offerto un contratto discografico.

Da allora, Concato ha pubblicato numerosi album e ha scritto brani di successo che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i suoi maggiori successi ci sono Rosalina, Fiore di Maggio, Ti ricordo ancora, Sexy Tango e Ciao Ninìn, che gli hanno consentito di conquistare il cuore del pubblico.

Ma la musica non è l’unica passione di Fabio Concato: egli è anche un grande appassionato di cinema e ha recitato in alcuni film, come Io e mia sorella e Se mi vuoi bene. Inoltre, ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, mostrando sempre grande simpatia e spirito di intrattenimento.

Insomma, Fabio Concato è un artista completo e di grande talento, che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua musica coinvolgente e alle sue doti di cantautore e performer. Non c’è dubbio che continuerà a regalarci grandi emozioni per molto tempo ancora.

Fabio Concato è un artista molto riservato e ha sempre preferito mantenere la sua vita privata al di fuori dei riflettori. Tuttavia, qualche dettaglio sulla sua vita personale è emerso nel corso degli anni.

In diverse occasioni, ha dichiarato di essere felicemente sposato con Elisabetta Pesarese, la donna che ha sposato nel 1980 e dalla quale ha avuto una figlia, Carlotta. La sua famiglia è sempre stata al centro della sua vita e il brano “Fiore di Maggio” è dedicato proprio alla sua adorata figlia.

Ma non solo, Fabio Concato è anche molto attivo nel sociale e ha dedicato una canzone alla onlus Telefono Azzurro, dimostrando di avere un grande cuore.

Tra le curiosità sulla sua vita, spicca il fatto che Fabio Concato abbia un nome d’arte, essendo all’anagrafe registrato come Fabio Bruno Ernani Piccaluga. Inoltre, molti ricorderanno la sua partecipazione alla sigla iniziale e finale della serie televisiva animata “Atlas Ufo Robot”.

Per concludere, Fabio Concato ha recentemente aperto un profilo Instagram, in cui condivide soprattutto scatti legati al suo lavoro e alla sua passione per la musica. Nonostante la sua riservatezza, il pubblico non smette di apprezzare la sua musica e il suo talento.