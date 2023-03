Chi è Loretta Goggi? Età, marito, compagno, figli, vita privata e carriera

Esploriamo insieme la vita e la carriera di Loretta Goggi, una figura iconica nel mondo dello spettacolo italiano. Nata a Roma nel 1950 da genitori di Circello, in provincia di Benevento, Loretta è la seconda di tre figlie. Fin da bambina, ha dimostrato una grande passione per la musica e il canto, che l’ha portata a vincere il concorso radiofonico “Disco magico” insieme a Nilla Pizzi nel 1959.

Negli anni ’60, Loretta ha inciso la sua prima canzone, “Sangue alla testa”, e ha iniziato a farsi un nome nel mondo della musica. Ma la sua carriera non si è limitata solo al canto: ha sperimentato anche il teatro, la televisione, il cinema e la conduzione. In ogni ambito, ha dimostrato grande talento e carisma, diventando una vera e propria icona dello spettacolo italiano.

Nonostante il grande successo, Loretta ha anche dovuto affrontare il body shaming dopo una sua esibizione ai Seat Music Awards. Nonostante ciò, la sua carriera ha continuato a prosperare, lasciando un’impronta indelebile nel panorama artistico italiano. Oltre alla sua carriera, Loretta ha anche una vita privata: è sposata con Gianni Brezza e ha una sorella, Daniela Goggi, che ha seguito le sue orme nel mondo dello spettacolo.

Loretta Goggi ha fatto il suo esordio come attrice nel lontano 1959 nel celebre sceneggiato televisivo Rai Sotto processo. Nel 1965 ha poi iniziato a lavorare come doppiatrice e attrice cinematografica, accumulando nel corso della sua carriera numerose partecipazioni in 23 sceneggiati e fiction TV, 6 film per il cinema e l’aver doppiato 8 film.

Negli anni ’70, la Goggi ha arricchito il suo repertorio esibendosi come imitatrice e show girl, tanto da meritare l’affiancamento a Pippo Baudo nella conduzione di Canzonissima dal 1972-73. Grazie alla sua impressionante capacità di imitazione di personaggi celebri come Patty Pravo, Sophia Loren e Sandra Mondaini, solo per citarne alcuni, e alla sua notevole capacità di intrattenere il pubblico, la Goggi ha catturato l’attenzione e il favore del pubblico.

Il grande successo musicale della Goggi come cantante arriva con il brano Maledetta Primavera, cantato a Sanremo nel 1981 e diventato un evergreen della musica italiana. Lo ricordate ancora?

Ma non finisce qui: sapete che il padre della Goggi sognava proprio di avere una figlia musicista e cantante? E che nel 1979 la rivista Playboy le ha dedicato una copertina, con annesso servizio fotografico? Inoltre, la Goggi è stata la prima donna a condurre un quiz televisivo, Loretta Goggi in quiz dal 1983 al 1985, ed è stata anche la prima donna a condurre come presentatrice principale il Festival di Sanremo nel 1986.

Loretta Goggi è stata una donna molto fortunata nella sua vita amorosa, poiché ha avuto un unico grande amore, Gianni Brezza. I due si sono conosciuti sul set dello show Fantastico e hanno trascorso insieme quasi 30 anni, fino al matrimonio nel 2008. Purtroppo, nel 2011 Gianni è stato portato via da un tumore, un dolore che ha colpito Loretta duramente e l’ha costretta a combattere anche contro una malattia.

Nonostante la sua grande carriera, Loretta non ha mai avuto figli, ma ha trovato conforto nel suo lavoro e nelle apparizioni in tv. Dopo la morte di Gianni, ha partecipato come giudice in programmi televisivi come Tale e Quale Show e I Migliori Anni, anche se la sua presenza in tv è diminuita rispetto al passato.

Purtroppo, nel settembre 2021 Loretta è stata vittima di body shaming sui social, a causa del suo aspetto e del suo outfit durante una sua esibizione ai Seat Music Awards. Questi brutti comportamenti hanno spinto Loretta a cancellare tutti i suoi account social per evitare ulteriori critiche.

Vi presento Gianni Brezza, un talentuoso artista che ha saputo farsi notare nel mondo dello spettacolo. Nato a Pola, in Croazia, il 9 novembre 1937, Gianni era un Sagittario. Dopo aver prestato servizio nella Marina Militare, ha iniziato a recitare e a fare il coreografo per la Rai, diventando il protagonista di alcuni dei principali varietà degli anni ’60.

La vita di Gianni ha subito una svolta quando ha incontrato Lorella Goggi, che gli ha cambiato la vita. Dopo due anni di relazione clandestina, hanno deciso di uscire allo scoperto, nonostante l’età di lui, che aveva 41 anni, e quella di lei, che ne aveva 27. Hanno deciso di sposarsi solo dopo 30 anni di convivenza, nel 2008.

Purtroppo, Gianni è morto nel 2011 dopo una lunga lotta contro un tumore al colon. La sua vita artistica è stata molto apprezzata, tanto da ottenere compensi molto alti, in linea con la sua carriera.

Passiamo ora a Loretta Goggi, che vive nella sua amata Roma, nel quartiere di piazza Irnerio, nei pressi del Vaticano. La cucina romana è una delle sue passioni, e tra i suoi piatti preferiti ci sono la coda alla vaccinara, i carciofi alla giudia e l’amatriciana.

Loretta ha avuto una carriera molto ricca, che le ha permesso di guadagnare molto bene. Per esempio, per partecipare a Tale e quale show, ha ricevuto un compenso di circa 720mila euro per 12 puntate, secondo indiscrezioni riportate da Money.it. È quindi probabile che abbia messo via una bella fortuna nel corso degli anni.