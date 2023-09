Chi è Gabriele Corsi: moglie, figlia, età, Instagram, altezza, programmi

Gabriele Corsi: Un Viaggio nel Mondo dello Spettacolo

Gabriele Corsi, celebre conduttore, comico e personalità radiofonica italiana, è un volto noto del panorama televisivo italiano. Conosciuto per la sua partecipazione a vari programmi di successo, Corsi è anche un marito e un padre devoto. Scopriamo di più su di lui, la sua vita privata e la sua illustre carriera.

Chi è Gabriele Corsi?

Nato a Roma il 29 luglio 1971, Gabriele Corsi ha quasi 52 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Con un’altezza di 1,84 metri, Corsi ha sempre mostrato un grande interesse per il mondo della comicità e della recitazione.

La sua carriera ha avuto inizio nel mondo del teatro, dove ha affinato le sue abilità comiche e recitative. Grazie al suo talento, ha ottenuto una borsa di studio per l’Accademia Salvo D’Acquisto di Roma. Nel 1996, ha fatto il suo debutto come attore in “Il maresciallo Rocca”.

Nel 1999, fonda “Il Trio Medusa”, un trio comico composto da lui, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi. Il trio ottiene grande successo grazie a programmi come “Le Iene” e “Quelli che… il calcio”.

La sua carriera come conduttore inizia su Real Time con “Take me out”, per poi passare alla Rai nel 2028 con “Boss in incognito” e “Reazione a catena”. Ha condotto anche “Il Contadino cerca moglie” e l’Eurovision Song Festival insieme a Cristiano Malgioglio. Attualmente conduce il programma “Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo” su Nove.

La Vita Privata di Gabriele Corsi

Nonostante la sua presenza costante sotto i riflettori, Gabriele Corsi mantiene una vita privata riservata e lontana dai gossip. Sposato dal 2002 con Laura Pertici, caporedattrice centrale de La Repubblica, la coppia ha due figli: Margherita e Leonardo.

La loro primogenita, Margherita, attualmente studia negli Stati Uniti ed ha 19 anni. Nonostante la distanza, la famiglia rimane molto unita. Sul suo profilo Instagram, Corsi condivide spesso momenti di vita quotidiana insieme alla moglie, ai figli e al loro gatto.