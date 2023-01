Chi è Gianna Scarpelli l’ex moglie di Carlo Verdone? Età, lavoro e compagno

Gianna Scarpelli era la moglie del noto regista e interprete romano Carlo Verdone.

La data di nascita esatta di Gianna Scarpelli non è documentata. Ha sposato Verdone nel 1980 e i due si sono separati nel 1996. Ha avuto due figli, Giulia, nata il 21 gennaio 1986, e Paolo, nato nel 1988. Attualmente non è noto se la Scarpelli abbia una nuova relazione.

Lavoro

Gianna Scarpelli lavora come segretaria personale del regista e attore romano, mantenendo un rapporto di amicizia nonostante la loro separazione professionale.

Carlo Verdone

Carlo Gregorio Verdone, romano verace, ha avuto fin dall’infanzia un’antica affinità con il cinema, dovuta all’influenza del padre Mario, critico cinematografico e docente universitario di Storia del Cinema. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere presso l’Università “La Sapienza”, debutta in televisione alla fine degli anni ’70 e la sua popolarità cresce grazie alle sue apparizioni in programmi come Non stop, in cui interpreta personaggi comici che poi riprende sul set.

Si fa rapidamente notare con il suo film d’esordio, Un sacco bello, che gli vale un David di Donatello come “attore emergente” nel 1980. I lavori successivi, come Bianco, rosso e Verdone (1981), Compagni di scuola (1989), Maledetto il giorno che ti ho incontrato (1992) e Il mio miglior nemico (2006), hanno consolidato la sua reputazione come uno dei registi e attori più rinomati in Italia, ricevendo sia il plauso della critica che il successo commerciale.

Appassionato di musica rock e tifoso della Roma, è presente ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che ha vinto l’Oscar come “miglior film straniero” nel 2014. A causa della chiusura dei cinema a causa della pandemia, il film Si vive una volta è stato ritardato e alla fine è stato proiettato in tre cinema di Roma il 28 aprile 2021 ed è stato reso disponibile sulla piattaforma di streaming Prime Video dal 13 maggio. La serie autobiografica Vita da Carlo è disponibile su Prime Video dal 5 novembre 2021 e la seconda stagione sarà trasmessa nel 2023 da Paramount+.