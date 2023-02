Chi è Gilles Rocca? Età, biografia, altezza, fidanzata e Instagram

Gilles Rocca è un attore e protagonista di Tale e Quale Show. La sua carriera e il suo profilo ufficiale su Instagram sono disponibili online. Attualmente frequenta una fidanzata.

Gilles Rocca è nato il 12 gennaio 1983 a Roma, sotto il segno zodiacale del Capricorno. È alto 180 cm e il suo profilo Instagram ufficiale è @gillesroccaofficial. Il sogno di Gilles Rocca è sempre stato quello di giocare a calcio, motivo per cui si è trasferito lontano da casa a soli 13 anni. Tuttavia, a causa di un brutto infortunio, ha dovuto accantonare la sua carriera sportiva.

Gilles Rocca è ingegnere del suono, regista, attore e personaggio televisivo.

Gilles Rocca ha sempre lavorato in televisione, sia dietro le quinte come regista e fonico, sia davanti alla telecamera come attore. Rocca è apparso in numerose fiction televisive, tra cui “Carabineri 5” (2005), “Distretto di Polizia 6” (2006), “Don Matteo 7” (2009) e “i Cesaroni” (2009). Ha recitato anche nella fiction “Nero a Metà” (2019), accanto a Claudio Amendola.

Per quanto riguarda le sue apparizioni cinematografiche, Gilles Rocca ha avuto piccoli ruoli nel film del 2007 “Solo tre ore” di Marco Grossi, nel film del 2016 “Natale a Londra” e nel film del 2017 “Ma come si fa a vivere così”. La grande occasione per Rocca è arrivata però nel 2020, quando è stato ripreso dalle telecamere mentre lavorava come fonico durante una famosa lite tra Bugo e Morgan al Festival di Sanremo. Questo ha portato a molte opportunità per Rocca in programmi televisivi.

Gilles Marini ha partecipato a Ballando con le stelle 15 con Lucrezia Lando e si è classificato al primo posto. L’anno successivo ha partecipato anche al reality show L’Isola dei Famosi. Nel 2022 è stato uno dei protagonisti di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti ed è tornato nel 2023 per il programma spin-off Tale e Quale Sanremo.

Quali sono le ultime notizie sulla vita sentimentale di Gilles Rocca?

Gilles Rocca ha una relazione con Miriam Galanti, attrice e conduttrice televisiva, da 12 anni. I due convivono da tempo, ma non sono sposati e non hanno figli. Rocca ha espresso il desiderio di avere un figlio con la sua compagna, ma entrambi sono attualmente molto concentrati sulle loro carriere e non hanno tempo per una tale responsabilità. La coppia ha affrontato un momento di crisi negli ultimi mesi, ma i problemi sono stati risolti e ora sono tornati a essere sereni l’uno con l’altro.

Gilles Rocca pratica diversi sport, tra cui la boxe, il motociclismo e il nuoto. L’attore ha diversi tatuaggi visibili sul corpo, tra cui ideogrammi orientali e la parola “rispetto” sul polso.

Gilles ha un forte interesse per gli animali, in particolare per i felini;

Il suo nome deriva dal campione di Formula Uno Gilles Villeneuve.

Sua sorella, conosciuta con lo pseudonimo di Marla Green, è un’acclamata cantautrice.