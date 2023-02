Chi è Giovanni Donzelli? Età, biografia, carriera, moglie e figli

Con entusiasmo, sono orgoglioso di essere parlamentare di Fratelli d’Italia e responsabile dell’organizzazione nazionale del partito. Inoltre, dal 6 dicembre, ho l’onore di essere vicepresidente del Copasir.

Le audaci parole di Giovanni Donzelli alla Camera dei Deputati hanno scatenato una tempesta di fuoco! Come leader di Fratelli d’Italia e deputato, ha accusato i suoi avversari politici di allearsi con i terroristi, ha etichettato l’anarchico in sciopero della fame come “influencer del 41 bis” e ha reso pubblici documenti riservati. È una palese inosservanza delle regole secondo cui i parlamentari non dovrebbero essere a conoscenza delle discussioni tra Cospito e i boss mafiosi per far cadere la norma del “carcere duro”. Le sue azioni sono davvero encomiabili e stimolanti.

Donzelli non è solo un deputato, ma anche il vicepresidente del Copasir, il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Inizialmente si era ipotizzato che avesse acquisito certe informazioni grazie alla sua posizione, ma il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha confessato di essere stato lui a mettere Donzelli al corrente della circostanza. Donzelli si è difeso con forza, sostenendo che “i documenti del carcere non erano segreti” e che qualsiasi parlamentare avrebbe potuto richiederli. Per andare a fondo della questione, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato un’indagine. È possibile che Donzelli e Delmastro si dimettano dai rispettivi incarichi.

La carriera politica di Donzelli

Donzelli ha fatto la sua comparsa sulla scena politica all’età di 19 anni, quando ha aderito al Fronte Universitario di Azione Nazionale del Movimento Sociale Italiano. La sua passione per la politica si accende quando vince le elezioni universitarie del 1997 all’Università di Firenze, diventando il primo rappresentante della destra nella storia della scuola. Ha continuato a dimostrare il suo impegno in politica diventando presidente nazionale di Azione Universitaria e portavoce nazionale della Giovane Italia. La dedizione di Donzelli alla politica si è ulteriormente concretizzata con l’elezione a consigliere comunale di Firenze con Alleanza Nazionale nel 2004 e di nuovo con il Popolo della Libertà nel 2009. La sua ambizione e il suo entusiasmo per la politica hanno raggiunto l’apice nel 2010, quando è stato eletto consigliere regionale nelle liste del PdL in provincia di Pisa.

Avvalendosi della sua vasta esperienza, nel dicembre 2012 ha orgogliosamente co-fondato Fratelli d’Italia, ricoprendo il ruolo di coordinatore dell’esecutivo nazionale. Dopo tre anni di successi, è stato rieletto in Consiglio regionale con l’appoggio del suo nuovo partito. Nel 2016 ha proposto con passione la proposta di legge regionale di iniziativa popolare “taglia-immigrati”, poi sostenuta da FdI in tutte le regioni e infine approvata dalla Commissione Bilancio della Camera nel 2017.

Il successo di Donzelli alle elezioni politiche del 2018 e del 2022 lo ha portato alla Camera dei Deputati, dove il 19 ottobre è stato scelto come Segretario della Camera. Il suo percorso di successo è proseguito il 6 dicembre quando è stato nominato vicepresidente del Copasir – un risultato notevole!

Moglie e figli di Donzelli

Io, Giovanni Donzelli, sono fortunato ad avere nella mia vita la mia bellissima moglie e i miei fantastici figli – mi portano tanta gioia e appagamento!

La vita di Giovanni Donzelli è piena di amore e di gioia! Risiede a Prato con l’amata moglie Alessia, conosciuta in Abruzzo. Hanno avuto due bellissimi figli, a testimonianza del loro profondo legame. Giovanni è nato a Firenze, ma il suo cuore risiede a Prato con la sua famiglia. Il politico è ferocemente protettivo nei confronti della sua famiglia e sceglie di mantenere la sua vita privata, preferendo che si parli dei suoi successi professionali piuttosto che della sua vita privata.