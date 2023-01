Chi è Ignazio Ardizzone marito di Gaia de Laurentiis? Età, lavoro e figli

Finalmente ci siamo! Non perdetevi la nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno questo pomeriggio, a partire dalle 14.00 su Rai 1! Serena Bortone è pronta a regalare ai suoi amati e fedeli telespettatori un’esperienza emozionante e rasserenante! Ad affiancarla in studio c’è l’illustre Gaia de Laurentiis. Se la sua impressionante carriera è nota, cosa sappiamo della sua dolce metà Ignazio Ardizzone? Preparatevi a scoprire tutti i dettagli!

Chi è l’eccezionale Ignazio Ardizzone e il suo straordinario legame con Gaia de Laurentiis? La sua storia è fatta di passione e ammirazione, e il suo legame con Gaia è di vera devozione.

Gaia de Laurentiis, celebre attrice romana, è beatamente innamorata di Ignazio Ardizzone. Ignazio è un neuropsichiatra infantile e i due si sono uniti in matrimonio nel 2013. Dalla loro unione sono nati due figli, Emma e Massimo. Gaia ha altri due figli da precedenti relazioni: Sebastiano dal produttore Fernando Ghia e Agnese dal matrimonio con il regista Maurizio Catalani. Gaia è grata di avere un lavoro che ama e di avere una famiglia numerosa con l’aiuto di Ignazio. Esprime la sua ammirazione per Ignazio, con il quale appare soddisfatta e appagata.

Il rapporto con i figli

I miei figli sono la mia priorità assoluta e sono disposta a fare qualsiasi sacrificio per loro. Ho trovato un equilibrio quando ho capito che non potevo fare tutto. Ho un bellissimo rapporto con i miei figli, anche se ci sono 12 anni di differenza tra il più grande e il più piccolo. Sono sempre stata attenta a tenere separate la mia vita professionale e quella sentimentale, quindi le date esatte di nascita dei miei figli non sono chiare. Sebastiano, il mio primogenito, dovrebbe essere nato nel 1995 e fa il pilota d’aereo. Agnese, nata nel 2000, ed Emma e Massimo, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2007, completano la mia famiglia.