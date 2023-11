Chi è il fidanzato di Jasmine Rotolo

Scopriamo chi è Jasmine Rotolo, la talentuosa cantante pop italiana che vedremo nella prossima edizione di “Tale e Quale Show”.

L’attesa cresce per “Tale e Quale Show”

L’entusiasmo è alle stelle per il ritorno in TV della prossima edizione di “Tale e Quale Show”. Tra i concorrenti che vedremo in questa edizione, condotta da Carlo Conti, c’è Jasmine Rotolo, una cantante pop italiana di grande talento.

L’identità di Jasmine Rotolo

Jasmine Rotolo, conosciuta all’anagrafe come Federica Rotolo, è una cantante italiana che ha conquistato il pubblico con la sua voce. Il suo nome d’arte è ispirato alla parola francese “jasmin”, che significa gelsomino, un fiore che ha segnato un periodo significativo della sua vita durante il suo soggiorno in Tunisia come assistente turistica.





La sua passione per la musica ha inizio fin da bambina, quando inizia a studiare pianoforte e danza classica. Con il tempo, però, si innamora della musica e decide di dedicarsi al canto.

La carriera musicale di Jasmine Rotolo

Jasmine Rotolo emerge nel panorama musicale alla fine degli anni ’90 come membro del gruppo Sottotono. La sua voce distintiva ha contribuito a creare brani indimenticabili come “Solo lei ha quel che voglio”, “Dimmi di sbagliato che c’è” e “Chissà ora con chi sei”.

La sua carriera ha subito una svolta significativa quando è stata notata da Renato Zero, grande amico della madre Stefania Rotolo. Zero ha deciso di includerla nei suoi tour nel 2004, 2006 e 2007, contribuendo così alla sua ascesa nel mondo della musica italiana.

La vita privata di Jasmine

La vita personale di Jasmine è segnata da una vicenda dolorosa. Il padre, il sassofonista brasiliano Tyrone Harris, non ha mai riconosciuto la figlia, nonostante il legame con Stefania Rotolo.

Questa assenza ha portato Stefania a crescere la figlia da sola, con l’unico sostegno del fratello Alessandro. La prematura scomparsa di Stefania a causa di un tumore all’utero quando Jasmine aveva solo 9 anni ha lasciato un vuoto immenso nella sua vita.

Jasmine è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Al momento, sembra essere concentrata sulla sua carriera e sull’imminente debutto a Tale e Quale Show. Non ci sono notizie di relazioni sentimentali o figli nella sua vita.