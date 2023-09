Chi è il marito di Valerio Scanu? Scopri tutto su Luigi Calcara

Ieri, giovedì 7 settembre 2023, è stata una giornata speciale per Valerio Scanu, l’amato cantante italiano, che ha unito le sue vite in matrimonio con Luigi Calcara. La cerimonia si è svolta in Campidoglio ed è stata un’occasione di gioia e amore condivisa con parenti e amici più intimi.

Il Vestito di Valerio Scanu

Durante il grande giorno, Valerio Scanu ha sfoggiato un abito bianco con un velo lungo e punte sulla giacca, un look davvero unico ed elegante. Il suo sposo, Luigi Calcara, ha optato per un elegante abito blu scuro, completato da un gilet, una camicia crema e una cravatta coordinata.

La Serenata Romantica

Prima del matrimonio, Luigi ha sorpreso Valerio con una serenata nel giardino della loro casa a Zagarolo, Roma. Ha cantato la canzone “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano, circondato da parenti e amici stretti. Un gesto romantico che ha aggiunto un tocco speciale alla giornata.

L’Incontro su Instagram

Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono conosciuti tre anni fa su Instagram. È stato Luigi a fare la prima mossa, inviando un messaggio al cantante. Da quel momento, la loro storia d’amore è cresciuta fino a questo meraviglioso giorno del matrimonio.

Chi è Luigi Calcara?

Luigi Calcara ha 32 anni ed è un docente di materie scientifiche. Attualmente insegna ingegneria astronautica, elettrica ed energetica all’Università La Sapienza di Roma. È una persona riservata che preferisce evitare i riflettori. Nonostante la sua relazione con Valerio Scanu, si sa poco della sua vita privata. Tuttavia, il loro amore è evidente a chiunque li osservi, e le loro foto sui social network sono un testimone del loro affetto reciproco.

Questo matrimonio è stato un momento di felicità e amore per Valerio Scanu e Luigi Calcara, e i fan condividono la loro gioia mentre iniziano questa nuova fase della loro vita insieme.