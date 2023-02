Chi è J-Ax? Età, moglie, figlio, Articolo 31, canzone “Un bel viaggio”, vita privata e Sanremo 2023

Esploreremo la vita del rapper J-Ax, dalle sue esperienze con il bullismo e l’abuso di sostanze stupefacenti alla sua trasformazione dopo l’arrivo di suo figlio Nicolas.

J-Ax è un noto rapper e cantautore italiano, conosciuto soprattutto per la sua carriera da solista dopo lo scioglimento della sua precedente band, gli Articolo 31. Nel 2013 ha co-fondato i Newtopia con Fedez, ma alla fine i due hanno cessato la loro collaborazione. Nel maggio 2022 i due si sono riconciliati dopo un periodo di disaccordo. Approfondiamo la vita di J-Ax, dalla sua carriera alla nascita del figlio Nicolas!

Chi è J-Ax: la scheda

Nome completo: Alessandro Aleotti

È nato il 5 agosto 1972 a Milano, Italia.

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Cantante

Moglie: Elaina Coker

Figlio: Nicolas Aleotti

Fratello: Urlo

Social: Instagram, Facebook

Cinque curiosità sul rapper J-Ax: il suo pseudonimo e la sua esperienza con il bullismo.

Il nome d’arte professionale J-Ax deriva dalla combinazione di Joker (J) e Alex (Ax), che è la versione abbreviata del suo vero nome. Joker è uno dei suoi cattivi preferiti, il che sembra riflettersi nel suo personaggio.

In un’intervista al Corriere Della Sera, ha rivelato la sua passata dipendenza dalle droghe e le misure adottate per smettere, tra cui la partecipazione ad attività estreme con la moglie, come il bungee-jumping e il paracadutismo. Con il sostegno della sua famiglia, da allora si è astenuto dall’alcol e da altre sostanze, anche se occasionalmente fa uso di marijuana.

Ha rivelato al Corriere della Sera di aver subito atti di bullismo quando era a scuola. Ha dichiarato che l’attività più popolare tra i suoi coetanei era il bullismo nei suoi confronti. È stato molto colpito da questo problema e ha cercato di attirare l’attenzione su di esso con la sua canzone “You Must Die”.

Dopo il suo debutto come giudice di The Voice of Italy, le sue osservazioni penetranti hanno acquisito notorietà. In seguito ha pubblicato Axforismi, una raccolta dei suoi pensieri e delle sue riflessioni presentate in modo umoristico e talvolta poetico.

È appassionato di tatuaggi e ne ha la testa interamente adornata. Inoltre, ha un tatuaggio che porta il nome di suo figlio, Nicolas, come tributo.

La vita personale di J-Ax, compreso il figlio, è rimasta privata.

Alessandro Aleotti è nato a Milano e cresciuto in provincia di Cologno Monzese. Viveva con i genitori e il fratello, Luca Paolo, che in seguito divenne noto come l’artista musicale Grido. Alessandro ha faticato a scuola, così dopo il diploma ha deciso di dedicarsi al lavoro.

Dopo una serie di incontri romantici, ha trovato il suo partner nella modella americana Elaina Coker, che ha sposato nel 2007. La coppia ha dato il benvenuto al figlio Nicolas Aleotti il 24 febbraio 2017. Per commemorare la nascita del suo primogenito, il rapper ha condiviso un messaggio accorato sul suo profilo Instagram.

Nell’estate del 2021, ha riferito al Corriere di essere stato minacciato di morte da alcuni individui contrari alle vaccinazioni. Ha dichiarato che gli avevano inviato immagini di proiettili. In precedenza aveva contratto la COVID-19, ma era riuscito a guarire.

Qual è l’identità della moglie di J-Ax, Elaina Coker?

Elaina Coker, americana nata il 12 novembre 1977 sotto il segno dello Scorpione, ha una relazione stabile con J-Ax almeno dal 2005. È in netto contrasto con il marito per la sua avversione ai social media: non possiede un proprio account Instagram e raramente compare nelle foto postate dal coniuge.

Negli Stati Uniti ha avuto una carriera di successo come modella, collaborando con molte importanti case di moda. Successivamente, si è recata in Italia per ampliare la sua carriera di modella. Dopo diverse collaborazioni, ha perseguito la sua passione per la fotografia, diventando una fotografa professionista.

J-Ax e Fedez hanno avuto una disputa, ma si sono poi riconciliati.

Nel 2018, J-Ax e Fedez hanno dichiarato la fine della loro collaborazione. L’anno successivo, Fedez ha rivelato in un’intervista a La Confessione che J-Ax aveva preso accordi con il loro ex manager senza che lui ne fosse a conoscenza.

Fedez ha rivelato che J-Ax gli aveva comunicato che non avrebbe partecipato e che si era accordato con l’ex manager e Rovazzi. Ha inoltre dichiarato di non aver informato nessun altro di questa decisione perché era consapevole che avrebbe avuto un impatto sulla performance di San Siro.

Mi sono convinto di essere stato di qualche utilità per lui in quel momento, nonostante il fatto che non avesse alcuna considerazione per me o per Newtopia. Mi scuso per non aver avuto la possibilità di prendere una decisione diversa. Non l’avrei fatto se me ne fosse stata data l’opportunità e mi sarei assunto ogni responsabilità che ne sarebbe derivata”. J-Ax ha poi rifiutato di commentare.

Dopo un prolungato periodo di silenzio, nel maggio del 2022 si è arrivati a una riconciliazione tra i due, come è avvenuto anche per Rovazzi. Successivamente, la coppia ha organizzato un evento filantropico, intitolato Love Mi.

Successivamente, il rapper ha rivelato a Oggi i dettagli della riconciliazione tra lui e Fedez. Ha spiegato: “È stato lui a fare la prima mossa, avendomi contattato per propormi di partecipare a uno spettacolo a Milano. Io però non ho risposto perché avevo bloccato il suo numero. Alla fine siamo riusciti a comunicare e ad appianare le nostre divergenze. Le situazioni difficili possono essere utili, perché tendono a fornire preziose lezioni di vita”.

Dove vive J-Ax?

All’inizio della sua vita, J-Ax ha trascorso le sue giornate nella periferia di Milano, un luogo che è stato spesso citato nelle canzoni sue e di altri rapper della regione. Dopo aver raggiunto il successo, J-Ax ha potuto lasciare Cologno Monzese e trasferirsi nel centro di Milano, dove risiede con la moglie e il figlio Nicholas.

La residenza del cantante è certamente favorevole alla creatività; le chitarre adornano le pareti insieme ad altri strumenti musicali, è presente un ritratto di Elvis e, naturalmente, ci sono molti giocattoli appartenenti a Nicholas, con cui J-ax trascorre spesso parte del suo tempo libero.

La carriera di J-Ax

Prima di sfondare nell’industria musicale, ha dovuto fare qualche lavoretto saltuario per mantenere vivo il suo sogno di musica. Nel frattempo, aveva già messo su gli Articolo 31, anche se si limitavano a qualche concerto nei locali di Milano.

“Io e un mio amico avevamo un progetto chiamato Bombe in Stereo, e diciamo che era piuttosto terribile (haha!). Dopo di che, ho provato a fare il PR in alcuni club e a rappare sulle canzoni che i DJ suonavano. Purtroppo la folla non era molto entusiasta, voleva musica house. Ma poi sono stato fortunato, ho incontrato DJ Vladimiro (fratello di DJ Jad) nel club Amnesy, gestito da Joe T Vannelli. È lì che è iniziato tutto”, ha dichiarato nel podcast “One More Time” di Luca Casadei.

Dopo la pubblicità della Fiat Uno Rap Up nel 1992, la fama degli Articolo 31 è salita alle stelle, anche se all’epoca il rap non era molto popolare in Italia. La loro popolarità è cresciuta fino al 2006, quando hanno dovuto dare la spiacevole notizia ai loro fan. Ma almeno sono arrivati in cima!

Quell’anno il gruppo decise di separare le proprie strade e fu l’inizio della fine. Ma non c’è da preoccuparsi, tutti hanno continuato a seguire la propria strada nell’industria musicale: alcuni sono rimasti fedeli alle loro radici rap classiche degli anni ’90, mentre altri hanno deciso di scuotere un po’ le cose e uscire dagli schemi.

Dopo aver fatto squadra con Grido, Neffa e Max Pezzali, nel 2016 ha deciso di unire le forze con Fedez. Purtroppo il loro rapporto si è inasprito dopo qualche anno, ma è tornato nel 2018 con l’aiuto di Dj Jad per il suo tour invernale. Un giro sulle montagne russe!

Nel corso degli anni è stato un vero uomo del Rinascimento, dilettandosi in ogni tipo di impresa creativa, dalla musica alla televisione. Ha condotto programmi come Sorci Verdi e il Concerto del Primo Maggio 2015, e ha persino stupito i suoi fan partecipando a The Voice of Italy e Amici di Maria De Filippi. Più di recente, ha collaborato con Michelle Hunziker per la conduzione di All Together Now su Canale 5 – a proposito di un moderno Leonardo da Vinci!

Nel giugno 2020 ha lanciato il brano Una voglia assurda, che ha debuttato durante la finale del programma Amici Speciali di Maria De Filippi. L’anno successivo ha collaborato con Jake La Furia per creare la jam estiva Salsa: un successo assicurato!

Quanto guadagna J-Ax?

Non è un segreto che il famoso rapper milanese J-Ax stia facendo incetta di soldi – si dice che nel 2016 abbia guadagnato circa 1,5 milioni di euro attraverso la sua società Willy L’Orbo! A proposito di soldi che girano!