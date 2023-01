Chi è Jonathan Kashanian? Età, moglie, figli, origini e vita privata

Jonathan Kashanian ha vissuto una carriera variegata, passando dal Grande Fratello alle apparizioni televisive e ora alla moda. Ecco il percorso della sua vita professionale.

Jonathan Kashanian è un personaggio televisivo e un professionista del settore della moda che si è fatto conoscere inizialmente grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Da allora ha continuato a fare apparizioni in televisione come ospite e commentatore.

Jonathan Kashanian è sposato e ha una forte affinità con la sua fede. È di una certa altezza e ha un ricco background in termini di origini e patrimonio, essendo stato in precedenza un concorrente del Grande Fratello.

Chi è Jonathan Kashanian: altezza

Yehonatan Kashanian, noto anche come Jonathan Kashanian, è alto 1,85 cm. È nato a Ramat Gan, in Israele, il 15 gennaio 1981 e si è trasferito a Milano all’età di tre anni.

Dopo essersi trasferito a Milano con la famiglia, ha iniziato a coltivare il suo entusiasmo per la moda. Nel 2000 ha deciso di intraprendere una carriera nell’industria della moda e, dopo essersi diplomato come stilista, ha lavorato per diverse sfilate e showroom. Il suo debutto in televisione avviene nel 2004, quando partecipa al Grande Fratello e ne esce vincitore, ottenendo un grande successo.

Dopo il successo in un reality show, la televisione è diventata la sua nuova casa. Nel 2006-2007 è stata inviata de La vita in diretta, Festa Italiana e Mezzogiorno in famiglia su Rai 1. Dal 2006 al 2016 è stata ospite fissa di Verissimo e successivamente esperta di moda. Nel 2007 ha partecipato al film di Carlo Vanzina – un anno eccezionale e nel 2010 ha fatto un cameo nel film A Natale mi sposo. Nel 2018 ha partecipato come concorrente alla 13ª edizione de L’Isola dei Famosi. Attualmente è la voce di un programma radiofonico su Rtl 102.5, e dovrebbe apparire nel programma Back to School nel 2022.

Jonathan Kashanian: moglie

Jonathan non è sposato e non ha riconosciuto pubblicamente alcun orientamento omosessuale.

Jonathan Kashanian: amori

Per quanto riguarda le sue relazioni sentimentali, per un periodo è stato legato alla cantante Bianca Atzei. Non ha avuto numerose relazioni sentimentali, mantenendo una grande discrezione quando si tratta della sua vita privata. Attualmente si ritiene che sia single.

Religione e origini

Jonathan Kashanian è un devoto aderente all’ebraismo, che pratica con la sua famiglia. I suoi genitori sono ebrei e i suoi nonni sono di origine uzbeka. È il più giovane di quattro fratelli: la sorella Limor, di dieci anni più grande, risiede in Israele, mentre i due fratelli Alon e Yaron hanno rispettivamente sette e cinque anni più di lui.

È nato in Israele ma si è trasferito a Milano all’età di tre anni, venendo così adottato nella cultura italiana fin da piccolo.

L’eredità dell’ex Grande Fratello continua a vivere.

La presenza televisiva di Jonathan è aumentata notevolmente negli ultimi anni, il che fa supporre che la sua ricchezza sia cresciuta in modo significativo. La sua carriera e il suo successo finanziario sono iniziati con la vittoria al Grande Fratello, dove si è aggiudicato 250.000 euro in gettoni d’oro. È da notare che ha dichiarato di aver convertito i gettoni in denaro e di averli spesi tutti.