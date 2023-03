Chi è Josh Popper nuovo fidanzato toy boy di Madonna

C’è qualcosa di speciale in Madonna che la rende senza età ai nostri occhi, e ora che è di nuovo single, sta trovando conforto tra le braccia di Josh Popper. Lui ha 29 anni, ma per noi lei sarà sempre la nostra Madonna.

Madonna non si arrende all’età che avanza ed è stata avvistata con un nuovo fidanzato. L’indiscrezione è stata lanciata dal Daily Mail e ha fatto il giro del mondo, infiammando i tanti appassionati di gossip che hanno seguito l’evoluzione della vita sentimentale della pop star.

Mio fratello Anthony è morto di recente. Aveva solo 66 anni e viveva sotto i ponti. Del nostro rapporto ha detto: “Non l’ho mai amata”. Madonna è sempre stata così appassionata alla sua carriera e ad aiutare gli altri che non si è mai presa il tempo di conoscere suo fratello. Vorrei che si fosse presa il tempo di conoscerlo meglio.

Chi è la sua nuova fiamma?

A soli tre giorni dalla morte del fratello, Madonna torna a far parlare di sé per la sua inclinazione verso gli uomini più giovani. In questo caso, il suo nuovo fidanzato è Josh Popper, un istruttore di boxe di 29 anni che ha condiviso un post con la sua nuova fidanzata sul suo profilo Instagram.

Il mistero delle storie rimosse è intrigante. Non posso fare a meno di chiedermi perché siano state rimosse.

La popstar 64enne, secondo quanto riportato dal tabloid britannico, lo avrebbe incontrato, appunto, sul ring perché lo sportivo allena uno dei figli dell’artista nella sua palestra Bredwinners di New York. Madonna ha postato delle Stories su Instagram che ha poi rimosso, mentre sui profili social del ragazzo compare una foto con la cantante in cui traspare molta intimità tra i due. Ma a sollevare sempre più dubbi sulla loro relazione sono, appunto, le due Instagram Stories che la popstar ha prima condiviso su Instagram e, poi, ha deciso di cancellare. In una, la popstar appare abbracciata a un sacco da boxe con la didascalia “La maggior parte delle donne viene demolita…”, mentre nella seconda è in compagnia del bell’istruttore con la didascalia “In una cultura guidata dagli uomini”. Due indizi sociali che sembrano lasciare poco spazio all’immaginazione.

L’amore senza età di Madonna

I fan di Madonna non hanno età e la recente relazione della cantante con il modello 23enne Andrew Darnell lo dimostra. Anche se la relazione è durata solo cinque mesi, sui social media sono rimaste tracce di loro due insieme. In precedenza, la cantante è stata fidanzata per tre anni con la ballerina 28enne Ahlamalik Williams, e ora Josh è spuntato nella sua vita.

Chi è Josh Popper

Josh Popper è un uomo un po’ misterioso. Non si sa molto di lui, se non che è un istruttore di boxe e che ha partecipato al reality show “Summer House”. Il Daily Mail ha provato a intervistare Popper sulla sua presunta relazione con Madonna, ma lui non ha voluto dire nulla, né confermare né smentire.