Ti ricordiamo chi è Justine Mattera: età, carriera, biografia, marito e figli

Biografia e carriera della modella americana che ha conquistato l’Italia

Nata a New York nel 1971, Justine Mattera si laurea in lingue negli Stati Uniti per poi trasferirsi in Italia negli anni ’90. Inizia come cubista e viene notata dal produttore Joe T. Vannelli, con cui registra alcuni singoli dance di successo.

La svolta arriva nel 2000, quando incontra Paolo Limiti: notando la sua somiglianza con Marilyn Monroe, la vuole come valletta nel programma “Ci vediamo in tv”. Da lì Justine entra nel mondo dello spettacolo italiano, diventando showgirl e conduttrice televisiva.

Non solo showgirl: una carriera a 360°

Ma Justine Mattera non è solo showgirl. Nel suo curriculum spiccano ruoli teatrali e televisivi, come nella serie “I bastardi di Pizzofalcone”. Recentemente l’abbiamo vista a “Back to school” su Rai 2. Una carriera a 360 gradi nel mondo dello spettacolo.





Justine Mattera, Vita privata: il matrimonio con Paolo Limiti e le nozze con Fabrizio Cassata

Dal 2000 al 2002 Justine è stata sposata con Paolo Limiti. In seguito, nel 2009 ha sposato l’imprenditore Fabrizio Cassata, dal quale ha avuto due figli.

La sua storia dimostra come da semplice showgirl sia riuscita a costruire una solida carriera da donna di spettacolo a tutto tondo.

Dopo aver partecipato e vinto alcuni concorsi di bellezza, Justine ha ottenuto la sua prima grande opportunità nel 1993 quando è stata scelta come valletta nel programma televisivo “Buona Domenica”. Da lì, ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico grazie alla sua bellezza e al suo carisma.

Negli anni successivi, Justine ha ampliato i suoi orizzonti professionali, diventando anche cantante. Nel 1995 ha pubblicato il suo primo singolo, “More Than I Can Say”, che ha riscosso un discreto successo. Ha poi continuato a pubblicare altri singoli e album nel corso degli anni, consolidando la sua carriera musicale.

Oltre alla musica, Justine ha anche lavorato come attrice. Ha recitato in diverse serie televisive e film italiani, dimostrando le sue abilità artistiche anche nel campo della recitazione.

Justine Mattera è diventata un volto noto della televisione italiana, partecipando a numerosi programmi di successo e conducendo vari show. La sua personalità solare e il suo talento le hanno permesso di conquistare il pubblico e di diventare una figura di riferimento nel mondo dello spettacolo.

Oggi, Justine continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, dimostrando la sua versatilità e la sua passione per l’intrattenimento. La sua carriera è un esempio di determinazione e talento, e ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico italiano.