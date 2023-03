Chi è Laura Belli e Lenni Lippi, ex compagna e figlia Claudio Lippi

Claudio Lippi è stato il compagno dell’attrice Laura Belli, insieme alla quale ha avuto una figlia nel 1976, Lenni, che ha intrapreso la carriera nello spettacolo come i genitori.

Laura Belli è stata la dolce metà di Claudio Lippi, e insieme hanno dato vita a Lenni, nata il 5 dicembre 1976. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di quei tempi, il conduttore aveva raccontato il motivo per cui avevano scelto quel nome: “Abbiamo scelto Lenni per una questione di ‘suono’, un suono che piaceva sia a me che a Laura”. Lippi ha ammesso, sempre sulla rivista, di essere un padre “impacciato”: “Temo che mi cada dalle braccia. Di solito, quando la stringo a me, urla come una pazza. Forse il mio naso è troppo grande per i bambini, nel senso che la mia evidente protuberanza potrebbe spaventarla… Come papà sono praticamente inattivo, fa tutto Laura”.

Lenni Lippi ha seguito il cammino dei genitori nel mondo dello spettacolo: “La mia carriera come cantante è iniziata molto presto, al liceo, quando tutti i miei compagni mi chiedevano di cantare le sigle dei cartoni animati. Da allora ho sempre cantato”, scrive sul suo sito web. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, ha deciso di diventare attrice, iscrivendosi a una scuola di recitazione.

Laura Belli: ex compagna di Claudio Lippi e madre di Lenni

Laura Belli è nata a Napoli l’11 novembre 1947. Dopo aver completato la sua formazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia e l’Accademia d’arte drammatica, ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 1969 con il film “La monaca di Monza: una storia lombarda” di Eriprando Visconti. In seguito, ha interpretato spesso ruoli drammatici, soprattutto in film polizieschi. Tuttavia, la fama è arrivata con la televisione negli anni ’70, partecipando a diverse serie televisive di successo, tra cui “Il segno del comando” (1971) e “Ho incontrato un’ombra” (1974), entrambi diretti da Daniele D’Anza, “Lungo il fiume e sull’acqua” di Alberto Negrin (1973) e “Gamma” di Salvatore Nocita (1975). Il suo ultimo film come attrice risale al 1979. Nel 2000 ha diretto “Film”, con Laura Morante e Maddalena Crippa.