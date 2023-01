Chi è Letizia Porcu ex moglie di Federico Fashion Style? Età, lavoro, vita privata e figli

Federico Fashion Style, il noto parrucchiere e personaggio televisivo, è recentemente intervenuto sui social media per esprimere le sue rimostranze nei confronti dell’ex coniuge Letizia Porcu. Ha rivelato che lui e la Porcu hanno una figlia, Sophie Maelle, e che può vederla solo dalle 7.30 del mattino alle 9 di sera. Fashion Style ha espresso il suo disagio e ha dichiarato di non provare più amore per la Porcu. Non è chiaro quale sia la sua professione.

Letizia Porcu è una professionista con una biografia degna di nota.

Letizia Porcu, moglie di Federico Lauri, è nota soprattutto per il popolare programma televisivo del marito. È nata ad Anzio, a Roma, e ha studiato all’Istituto di Moda Colonna Gatti. Sebbene non si conosca la sua data di nascita esatta, si stima che abbia circa 32 anni. Le informazioni disponibili sul suo precedente lavoro prima di diventare hair stylist nel salone dell’ex marito sono limitate. È stata collaboratrice di Federico fino al 2022 ed è apparsa spesso nel programma di successo in onda su Real Time dal 2019. La separazione è stata un’esperienza difficile per entrambe le parti, anche se da allora Letizia ha investito l’ex marito con dispetto. Questo include il non permettergli di comunicare con la figlia come desidera. Attualmente Letizia lavora con un’amica per creare un marchio di prodotti di bellezza chiamato Eleden.

La storia d’amore

Federico Lauri e Letizia Porcu hanno una relazione dal 2006. Quando si sono conosciuti, Letizia aveva solo 17 anni. Nel 2013 hanno annunciato il loro impegno reciproco sui social media. Nel 2017 hanno dato il benvenuto alla figlia Sophie Maelle, concepita tramite inseminazione artificiale. Nonostante le speculazioni sulla loro non eterosessualità, Letizia è sempre stata al fianco di Federico. Tuttavia, la loro relazione è terminata poco dopo, come dimostra un post di Letizia su Instagram.

Dopo 17 anni di vita insieme, Federico e io abbiamo deciso di separarci, ma il nostro rapporto rimarrà di amicizia per il bene e il benessere di nostra figlia.

Dopo la separazione, Federico Lauri e Letizia sono apparsi in diversi programmi televisivi, tra cui Verissimo. Durante l’intervista alla Toffanin, Lauri ha dichiarato di provare ancora qualcosa per la sua ex compagna. Gli esperti di gossip, tra cui Alessandro Rosica, amico della Porcu, hanno ipotizzato che lo scioglimento del loro rapporto sia dovuto a varie falsità e a una vita segreta tenuta dal noto hairstylist. Recentemente, lo stilista ha postato una foto strappalacrime su Instagram, esprimendo il suo dolore nei confronti di Letizia e accusandola di non avergli permesso di sentirsi vicino a Sophie. La star di Real Time ha concluso così la sua dichiarazione.

In seguito, ci si può rendere conto che le persone che si trovano nel proprio ambiente non sono quelle che si credevano inizialmente presenti.