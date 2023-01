Chi è Lia Tanzi e Micol moglie e figlia di Giuseppe Pambieri

Giuseppe Pambieri, conduttore di Oggi è un altro giorno, ha raccontato con passione come è cambiata la sua vita dopo l’incontro con Lia Tanzi, che sarebbe poi diventata sua moglie. “È stato un momento davvero significativo per entrambi. Lei era uditrice alla scuola del Piccolo e quando entrò rimasi ipnotizzato. Era l’epoca della minigonna e la sua bellezza era mozzafiato”, ha raccontato. Le sue parole per la figlia Micol sono state altrettanto sentite: “È una persona incredibile. Ha iniziato subito a recitare, poi si è presa una pausa per seguire il marito, ma ora non vede l’ora di tornare a fare questo mestiere”.

Lia Tanzi e Micol Pambieri – che incredibile famiglia di artisti! Lia è nata in Argentina da genitori italiani e si è trasferita in Italia da bambina, con l’arte che le scorreva già nelle vene – suo padre era un pittore. Ha studiato recitazione fin da piccola alla scuola del piccolo teatro di Milano, dove ha anche incontrato il suo amore di sempre e ora marito, Giuseppe Pambieri. I due sono sposati da ben 50 anni, e non solo, hanno anche condiviso il palcoscenico e il set insieme, soprattutto a teatro. Lia Tanzi ha lavorato molto nel cinema tra gli anni ’70 e ’80, affiancando alcuni dei più grandi artisti dell’epoca, come Dino Risi, Sergio Martino, Carlo Vanzina e Steno. Una famiglia appassionata e stimolante!

Dall’unione di due artisti appassionati è nata nel 1971 Micol Pambieri, una figlia con il pallino della recitazione. In una recente intervista rilasciata a La Vita in Diretta, Lia e Giuseppe hanno rivelato che è Lia a organizzare i loro incontri e il loro lavoro perché desidera “sempre più stare a casa a fare la casalinga”. Giuseppe ammette con orgoglio che la figlia Micol è eccezionalmente perspicace e ha una notevole attitudine a valutare con precisione le persone; è molto critica e intransigente. Cosa svelerà l’attore all’ospite di oggi su Rai1?