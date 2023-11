Chi è Margherita Botto: addio dignitoso – Il suicidio assistito in Svizzera

L’Italia è stata scossa dalla notizia della morte di Margherita Botto, una rispettata docente universitaria di letteratura francese e rinomata traduttrice, all’età di 74 anni. Margherita ha scelto di porre fine alla sua vita tramite il suicidio assistito in Svizzera, dove aveva affrontato una lotta contro l’adenocarcinoma al terzo stadio. La sua decisione è stata documentata in una commovente lettera.

L’Addio Dignitoso di Margherita Botto

Le parole di Margherita Botto nella sua lettera d’addio riflettono la profonda sofferenza fisica e emotiva che ha affrontato: “Le mie speranze di giungere alla guarigione e di poter ritornare ad una qualità della vita non dico soddisfacente, ma almeno accettabile, sono molto ridotte o nulle,” ha scritto. “Il proseguimento del protocollo di cura mi esporrebbe a ulteriori sofferenze per almeno un anno o più, senza molte probabilità di successo. In questa situazione intendo liberamente ed autonomamente porre fine al protocollo di cure, affrontandone consapevolmente le infauste conseguenze.”

La scelta di Margherita di porre fine alle sue sofferenze attraverso il suicidio assistito in Svizzera solleva importanti questioni etiche e legali.





Il Sostegno Familiare

Margherita Botto non è stata sola nel suo tragico viaggio. È stata accompagnata dal suo amorevole fratello Paolo Botto e da Cinzia Fornero, un membro dell’associazione Soccorso Civile. Questa organizzazione fornisce assistenza a individui come Margherita che scelgono di cercare la morte dignitosa all’estero. Anche il presidente dell’associazione, Marco Cappato, era presente. In un atto di coraggio, tutti e tre si autodenunceranno alle autorità italiane per aver sostenuto Margherita nel suo desiderio di porre fine alle sue sofferenze.

L’associazione Soccorso Civile ha sottolineato che ci sono ancora molte persone gravemente malate che sono costrette a cercare il suicidio assistito in Svizzera, a causa delle restrizioni legali in Italia.

La storia di Margherita Botto solleva questioni importanti sul diritto di una persona di decidere come affrontare la propria fine, aprendo un dibattito sulla legislazione italiana e sulle scelte di fine vita.