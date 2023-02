Chi è Maria Castellitto la figlia di Sergio Castellitto? Età, fidanzato, fratelli

Maria Castellitto è un’attrice e scrittrice di grande passione, nata l’8 luglio 1997. È l’amatissima figlia dello stimato attore Sergio Castellitto e della celebre drammaturga Margaret Mazzantini.

Maria Castellitto età, fidanzato

Maria Castellitto è una vivace ventiseienne la cui vita privata è un enigma, tanto che ci si chiede se sia beatamente fidanzata o ancora alla ricerca dell’anima gemella.

Biografia

Maria ha una famiglia straordinaria: i due fratelli Pietro e Cesare e l’incredibile sorella Anna!

Ha proseguito con impegno i suoi studi presso la rinomata School of Oriental and African Studies di Londra e ora lavora con orgoglio come giornalista. In passato ha avuto il privilegio di scrivere per lo stimato Corriere della Sera.

Ha entusiasmato i fan con il suo debutto nella narrativa nel 2022 con l’avvincente romanzo Menodrama. In seguito ha stupito il pubblico nel film “I predatori” del fratello Pietro Castellitto, di cui è stato protagonista, regista e sceneggiatore.

Padre

La passione di Sergio Castellitto per il teatro si è accesa quando ha incontrato la talentuosa Margaret Mazzantini, che si è rivelata una musa ispiratrice per lui. Nel 2004 Castellitto ha portato sul grande schermo il suo romanzo Non ti muovere, che gli è valso il prestigioso David di Donatello come “miglior attore protagonista”, e che ha ripetuto nel 1990 come “attore non protagonista”.

Il suo impressionante talento per i ruoli sia comici che seri gli ha permesso di ottenere un immenso riconoscimento per la sua interpretazione di personaggi iconici della storia come Fausto Coppi, Padre Pio, Don Milani, Enzo Ferrari, Angelo Vassallo, Rocco Chinnici e Aldo Moro in diverse fiction televisive. Le sue interpretazioni appassionate erano davvero notevoli!

Nel 2008 ha raggiunto la fama a Hollywood interpretando Re Miraz nell’iconico fantasy Disney Le Cronache di Narnia: Il principe Caspian. Nel 2013 ha recitato nella versione italiana della serie televisiva In Treatment. Due anni dopo, ha diretto Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca nell’adattamento del romanzo della Mazzantini, Nessuno si salva da solo. Nel 2018 ha condiviso lo schermo con Sabrina Ferilli nell’amato film Ricchi di fantasia. Quest’anno è Luca Cupiello nel film tv Natale in casa Cupiello.