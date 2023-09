Chi è Maria Elena Boschi? Vita privata, età, altezza, fidanzato, figli e carriera politica

Vita Privata di Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi, l’ex ministra del governo Renzi e ex Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Gentiloni, è una figura pubblica di spicco in Italia. Scopriamo insieme alcuni dettagli importanti sulla sua vita privata.

Età e Altezza

Maria Elena Boschi è nata a Montevarchi, in provincia di Arezzo, nel 1981, il che significa che quest’anno compie 42 anni. L’altezza di Maria Elena Boschi è di 1,70 cm.

Fidanzato e Possibile Matrimonio

Nella sua vita personale, Maria Elena Boschi è legata da qualche anno al celebre attore italiano Giulio Berruti, che è di qualche anno più giovane di lei. I due si conoscono da molto tempo, e da un’amicizia è nato l’amore. Secondo voci di corridoio, la coppia sta pensando di ufficializzare la loro unione con un matrimonio nel prossimo futuro.

Carriera Politica di Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi ha una carriera politica di rilievo, caratterizzata da una stretta collaborazione con l’ex Primo Ministro Matteo Renzi.

Laurea in Giurisprudenza e Inizio in Politica

Dopo essersi laureata in giurisprudenza a Firenze con il massimo dei voti (110 e lode), Maria Elena Boschi ha fatto il suo ingresso in politica nel 2008, partecipando alle primarie del Partito Democratico per l’elezione del sindaco di Firenze. Inizialmente appoggiava la candidatura di Michele Ventura, ma fu Matteo Renzi a vincere. Da allora, Maria Elena Boschi è rimasta attiva all’interno del Partito Democratico.

Collaborazione con Matteo Renzi

La stretta collaborazione con Renzi ha portato Maria Elena Boschi a diventare una delle coordinatrici della sua campagna elettorale per le primarie del centro-sinistra del 2012, con il ruolo di consulente giuridico.

Carriera Parlamentare

Nel 2013, Maria Elena Boschi è stata eletta deputata nella Circoscrizione Toscana. Successivamente, è entrata a far parte della Segreteria Nazionale del Partito Democratico con il ruolo di Responsabile delle Riforme Istituzionali.

Ruoli Ministeriali

Dopo la caduta del governo Letta, Maria Elena Boschi è stata nominata ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento nel governo Renzi. Nel 2016, ha ricoperto il ruolo di Sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri nel governo Gentiloni, diventando la prima donna ad aver gestito tale incarico.

Passaggio ad Italia Viva

Nel 2019, Maria Elena Boschi ha lasciato il Partito Democratico e, seguendo Renzi, ha aderito ad Italia Viva, il partito centrista fondato dall’ex sindaco di Firenze. In Italia Viva, ha assunto il ruolo di capogruppo alla Camera dei deputati.

Elezioni del 2022

Alle elezioni politiche del 2022, Maria Elena Boschi ha presentato la sua candidatura nella lista Azione – Italia Viva – Calenda come capolista in tre collegi plurinominali del Lazio e in quello della Calabria, risultando eletta nel collegio Lazio.

Maria Elena Boschi è quindi una figura politica di spicco con una carriera di successo nella politica italiana.