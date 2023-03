Chi è Maria Teresa Reale vincitrice di The Voice Senior? Età, biografia, lavoro, marito, figli e vita privata

Come funziona The Voice Senior

The Voice Senior è un talent show televisivo in cui i concorrenti sono tutti sopra i 60 anni di età. Il format prevede che i concorrenti siano giudicati solo in base alla loro voce, senza che i giudici possano vedere la loro immagine fino a quando non decidono di selezionarli. Durante le prime fasi del programma, i concorrenti si esibiscono davanti ai giudici e cercano di convincerli a selezionarli con la loro voce. Se un giudice è impressionato, può premere il pulsante del suo seggiolone per girarsi e vedere il concorrente.