Chi è Michal Filip ex fidanzato di Paola Egonu? Età, lavoro, figli e vita privata

La relazione sentimentale tra Paola Egonu e Michal Filip è giunta al termine, come ha rivelato la sportiva in un’intervista a Vanity Fair. Ha dichiarato di essere alla ricerca di “una persona sicura di sé che mi stia accanto senza paura”, poiché ritiene che “tradiscono” e “sono tutti sposati con figli”. Ha poi spiegato che per noi donne è “un inferno” quando si crea un legame, per poi essere spazzato via.

Questa sera la Egonu sarà ospite di Sanremo come co-conduttrice. Nata a Cittadella, Padova, suo padre era un camionista e sua madre un’infermiera, entrambi nigeriani. Lo scorso luglio, Egonu ha guidato l’Italia alla prima vittoria in assoluto della Nations League, per la quale è stata premiata come miglior giocatrice del torneo. Dopo la partenza da Conegliano, ha ricominciato la stagione nel VakifBank Istanbul, in Turchia, dove il suo compagno Filip, giocatore polacco classe 1994, gioca nel Develi Belediyespor. La scorsa estate, la vacanza della coppia in Sardegna con gli amici e il loro viaggio a Varsavia sono stati molto pubblicizzati.

Il pallavolista è ora single dopo essere stato precedentemente legato a una compagna di squadra, Kasia Skorupa. “Non faccio distinzioni di genere quando si tratta di persone che mi piacciono”, aveva dichiarato. “Ho ammesso apertamente a Il Corriere della Sera di essere innamorata di una donna e lo rifarei senza rimpianti. La gente ha pensato che fossi lesbica, ma non è così. Mi sono semplicemente innamorata di una collega, e questo non mi impedisce di provare sentimenti per una persona di sesso opposto o dello stesso sesso. Non ho nulla da nascondere, ma in definitiva sono affari miei”.

In una conferenza stampa, la campionessa ha dichiarato che l’Italia è un Paese razzista, ma non tutti sono razzisti o cattivi. Ha inoltre sottolineato che l’Italia sta facendo progressi in questo senso e che non vuole fare la vittima. La campionessa ha chiarito di non aver mai fatto la dichiarazione riportata in un’intervista a Vanity Fair – “se mai avrò un figlio con la pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io” – e che si trattava di un episodio specifico. Ha spiegato che lei e sua sorella avevano espresso preoccupazione per il movimento Black Lives Matter in America prima della pandemia, dicendo che avevano temuto che potesse essere suo fratello o suo figlio. Ha chiarito che questo non significa che ritenga che avere un figlio nero in Italia significhi condannarlo all’infelicità, sottolineando che lei è molto felice.

La sorpresa di alcuni individui per il legame tra Egonu e Filip è stata evidente.

L’annuncio della relazione sentimentale tra Egonu e Filip ha stupito molti, poiché la pallavolista italiana era stata vista in precedenza baciare la sua omologa polacca, Katarzyna Skorupa. Sono sorte speculazioni sul fatto che Paola Egonu si identificasse come lesbica, tuttavia, durante un’intervista al Corriere della Sera, Egonu ha smentito tali affermazioni e ha rivelato di essersi semplicemente innamorata della Skorupa, chiarendo che

Ho sviluppato un legame emotivo con una collega, ma questo non significa che non sia aperta alla possibilità di creare un legame con un uomo o una donna. Non sento il bisogno di nascondere questa informazione, perché si tratta di una questione che per me è di natura personale.

In un’altra intervista, Egonu ha espresso la sua opinione sul tema dell’amore, dichiarando:

Attualmente sto determinando la mia opinione in merito; tuttavia, è possibile che io concluda che l’amore è presente in molti aspetti della vita. Ad esempio, la telefonata di un amico o l’interesse reciproco tra compagni di squadra.

Poi ha concluso:

Siamo dotati di amore alla nascita, grazie alla presenza di nostra madre che ci ricopre di affetto e ci abbraccia, desiderando tenerci al sicuro per tutta la vita. Purtroppo non è sempre così.