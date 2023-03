Chi è Mirko Casadei figlio Raoul: età, moglie, figli e lavoro

La famiglia Casadei è ben nota in Italia per la loro stretta unione. Mirko, figlio del grande Raoul, ha seguito la passione di suo padre, e ora esploreremo alcune curiosità sull’erede del Re del liscio. Scopriamo di più su Mirko Casadei.

Mirko Casadei è nato nel 1972, precisamente il 19 agosto, nella splendida città di Rimini. È un musicista e cantante pop-folk italiano, nonché leader della rinomata Orchestra Casadei. Vive nel famoso Recinto Casadei, a Cesenatico, un’ampia area verde dove risiede l’intera famiglia, incluso naturalmente i genitori Raoul e Pina.

Il suo prozio, Secondo Casadei, è un altro membro del gruppo e autore dell’amatissima “Romagna Mia”. Cresciuto fin da piccolo immerso nella musica, Mirko ha iniziato a collaborare con suo padre durante l’adolescenza. Nel 2001 ha “ereditato” la direzione e la gestione dell’orchestra da Raoul, decidendo successivamente di cambiarne il nome in Mirko Casadei Beach Band.

Con il cambio di nome, è avvenuto anche un cambio di stile, reinterpretando i classici in chiave moderna: si è lavorato principalmente sugli arrangiamenti e si è rinnovato l’organico. Raggiunta la maturità artistica e il successo, l’orchestra ha nuovamente cambiato nome in Mirko Casadei POPular Folk Orchestra. Attualmente il gruppo è composto da artisti che suonano rigorosamente dal vivo.

Per quanto riguarda la vita privata di Mirko Casadei, sappiamo che ha due sorelle, Mirna e Carolina, con le quali è molto legato. Sabrina è la sua compagna da molto tempo e insieme hanno due figli: Asia e Kim. Tutti vivono nel Recinto Casadei insieme alla grande famiglia.

In un’intervista a Famiglia Cristiana, Mirko ha spiegato l’origine dei nomi dei suoi figli. Ha raccontato che Kim era il nome di un bambino svizzero, suo amico d’infanzia, mentre Asia è legato al periodo in cui lavorava come animatore (insieme alla sorella Carolina) sulle navi da crociera. Lì, una bambina di nome Asia lo ascoltava ammirata; in seguito scoprì che era la figlia del noto cantante Paolo Belli.

Mirko Casadei è diventato nonno a soli 43 anni, con due adorabili nipotine, Adele e Noa, figlie di Asia e del suo compagno Denis. Per la famiglia Casadei, la famiglia è importante, anzi, è tutto; da qui l’idea di vivere tutti insieme in un’area verde, pur mantenendo alloggi indipendenti.