Chi è Pietro Palumbo fidanzato di Levante? Età, biografia e Sanremo 2023

Pietro Palumbo è il fidanzato di Levante, una cantante in gara al Festival di Sanremo 2023.

Chi è il fidanzato e compagno di Levante, cantante in gara al Festival di Sanremo 2023? È Pietro Palumbo, che è anche il padre della loro figlia, Alma Futura, nata il 13 febbraio 2022, e della prima figlia di Levante, nome d’arte di Claudia Lagona. I due fanno coppia fissa da qualche anno, ma allo stesso tempo sono molto riservati sulla loro vita privata, quindi non ne sappiamo molto.

La cantante, in gara a Sanremo 2023 con il brano Abbi cura di te, è diventata mamma e sembra aver iniziato a lasciarsi andare un po’ di più rispetto al passato. Di tanto in tanto condivide sulla sua pagina Instagram scatti di lei e del fidanzato Pietro. Lo ha soprannominato “Dio siciliano” per le sue origini palermitane, il suo fascino e la sua bellezza.

Pietro Palumbo è un avvocato di 36 anni, nato a Palermo nel 1986. Si è laureato all’Università di Palermo con il massimo dei voti in Giurisprudenza, ha poi conseguito un master all’Università Cattolica e uno in Legge al King’s College di Londra. Il socio (fidanzato) di Levante lavora attualmente come avvocato presso uno studio di Milano.

Ho conosciuto Levante nel 2018 a una cena di compleanno di amici comuni. Sono stata subito colpita dalla sua bellezza. Purtroppo proveniamo da ambienti diversi e parliamo dialetti italiani diversi.

Levante è stata precedentemente sposata con il DJ Simone Cogo per circa due anni, per poi fidanzarsi con il collega Diodato dal 2017 al 2019.