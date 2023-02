Chi è Raffaella Ferrari moglie di Luca Laurenti: figli, età, altezza e sorella

Raffaella Ferrari è la moglie di Luca Laurenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei, compresi i figli, l’età, l’altezza e la sorella.

Raffaella Ferrari è la moglie di Luca Laurenti. La coppia sta insieme da anni, ma è molto riservata. Nessuno dei due è presente sui social media e sul web si trovano pochissime informazioni sulla loro vita privata. Si tratta di una scelta fatta all’interno della famiglia, in particolare dallo stesso Luca Laurenti. Luca Laurenti è una persona complessa e sua moglie è come lui. Hanno deciso di mettere al riparo se stessi e i loro parenti dai media.

Luca Laurenti e sua moglie Raffaella Ferrari si sono conosciuti grazie a un amico comune, Paolo Bonolis. Bonolis ha presentato i due quando si erano appena conosciuti. La coppia ha avuto un figlio, Andrea Laurenti.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Luca Laurenti, in quel periodo soffriva di una “mezza depressione”, di cui però non si hanno particolari notizie. Sarebbe stata Raffaella, la sua futura moglie, a “salvarlo”. Di questo episodio rimane solo una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair. “È stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e dalla quale ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea”, ha raccontato Luca. “Con Raffaella mi sono ‘risolto’, mi ha fatto uscire da una ‘mezza depressione’, mi ha dato equilibrio. Lei è l’elemento quadrato e terreno della coppia.

Luca è buddista e considera la fedeltà meno importante di altri valori. “Ho una visione dell’amore”, ha detto. “Per esempio, entro in casa e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, mi rendo conto che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece di urlare, mi tolgo le mutande e vengo anch’io. Il primo atteggiamento genera violenza. Il secondo moltiplica l’amore”. E ancora: “Rispetto il piacere dell’altro. Sono il suo trampolino di lancio, qualunque scelta faccia. Se vuoi andare in America, vai. Se vuoi fare l’amore, fallo. Il progetto comune rimane intatto. Io, Raffaella la risposo cento volte. Niente ci separa. Il nostro rapporto non si basa sul sesso”.

Chi è Raffaella Ferrari: i figli

Raffaella Ferrari e Luca Laurenti hanno avuto un solo figlio, un maschio di nome Andrea. Andrea Laurenti è nato nel 1997 e oggi ha 21 anni. Come sua madre, Andrea conduce una vita relativamente riservata, restando per lo più lontano dagli occhi del pubblico. Vive a Milano con la madre, ma il padre viene spesso a trovarlo quando può.

Laurenti ha raccontato che Paolo Bonolis li ha legati con una profonda amicizia, praticamente come fratelli. Ha poi ringraziato Bonolis dal profondo del cuore, perché è grazie a lui che ha conosciuto sua moglie nel 1990. Insieme hanno un figlio che è la fine del mondo.

“Io e mia moglie stiamo bene, sia insieme che quando siamo lontani”, racconta ancora Luca Laurenti. Ogni coppia ha il suo codice, e il nostro è sempre unificante. Non ci sono cose che si possono o non si possono fare. Per quanto riguarda la fedeltà, per noi il problema non è cosa si fa, ma come lo si fa. Oggi la gente prima scopa e poi si fa vedere. Invece è importante conoscersi. Dico solo che se mi piace una persona ma il marito è geloso, non la tocco nemmeno. Se invece non lo è, si può essere felici in tre, che è meglio. L’amore dovrebbe essere un bene per tutti”.

Nome: Raffaella

Cognome: Ferrari

Data di nascita: 1961

Età: 61 anni

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Raffaella Ferrari: sorella

Raffaella Ferrari è la sorella di Roberta Ferrari, conduttrice televisiva, giornalista e autrice italiana. La carriera televisiva di Raffaella inizia nel 1990, a Telelombardia come giornalista e conduttrice televisiva per due stagioni. Successivamente è passata alla Rai, dove ha condotto e partecipato a diversi programmi televisivi.