Chi è Raffaella Mennoia? Età, Maria De Filippi, Uomini e Donne, biografia, Fidanzato e Curiosità

Raffaella Mennoia è un’appassionata autrice televisiva, responsabile della redazione di Uomini e Donne, ideatrice di Temptation Island, Ultima Fermata e C’è Posta per Te, nonché postina del programma.

Chi è Raffaella Mennoia

Nome: Raffaella Mennoia

Età: 46 anni

Segno zodiacale: Toro

Sono nata il 25 aprile 1974.

Luogo di nascita: Roma

Professione: Autore televisivo

Altezza: 165 cm

Peso: 55 kg (circa)

Tatuaggi: /

Profilo Instagram ufficiale: @raffaellamennoia

Biografia

Raffaella Mennoia è nata il 25 aprile a Roma. Da sempre attratta dal mondo dello spettacolo, partecipa come spettatrice e opinionista a una delle primissime puntate del programma Uomini e Donne. Grazie a un suo intervento molto pertinente, viene notata da Maria e inizia a lavorare come autrice nella redazione di Uomini e Donne fino a diventare responsabile della redazione. Nel tempo Raffaella divenne un vero e proprio punto di riferimento sia per i partecipanti al programma sia per tutti gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore. Proprio con quest’ultimo Raffaella ha avuto una lunga relazione durata dal 2007 al 2013: i due si sono conosciuti quando lui era seduto sul trono e si sono innamorati.

Lavoro e carriera

Raffaella Mennoia è un’autrice televisiva che lavora nei programmi di Maria De Filippi. Ha iniziato la sua carriera dopo essere stata notata in una delle primissime puntate di Uomini e Donne. In quell’occasione, sarebbe stata iniziata dallo scrittore Alberto Silvestri che le ha concesso (dopo una lunga chiacchierata su cinema e teatro), secondo Raffaella, “l’intervista più breve della storia”. A questo punto, Raffaella lavora come postina per C’è posta per te e successivamente entra a far parte a pieno titolo della redazione del programma. Inizia così a lavorare per C’è Posta per Te, Uomini e Donne, Amici e Temptation Island. Nella sua carriera vanta anche partecipazioni televisive come attrice in “Distretto di Polizia” e “Carabinieri”.

Fidanzato

L’attuale fidanzato di Raffaella Mennoia è Alessio Sakara. Il ragazzo non è solo un atleta di arti marziali, ma anche un attore e co-conduttore di “TU SI Quel Vales” insieme a Belén Rodriguez e Martin Castrogiovanni.

Raffaela Mennoia vs. Mario Serpa

Raffaella Mennoia e Mario Serpa hanno avuto un’accesa discussione sui social media nell’agosto 2019. Mario ha scoperto che alcuni autori erano in vacanza con Claudio Sona, la scelta di Claudio Sona nel primo trono gay del programma Uomini e Donne, e ha commentato via Instagram: “Questo conferma lo schifo che c’è stato e continua ad esserci dietro a tutto”. Raffaella allora replica: “Vi informo che il ‘Sola’ come lo chiamate voi ha ampiamente dimostrato di non essere fidanzato durante il trono. Se poi volete sostenere il contrario sarò molto interessata ad ascoltarvi. Per il resto, le chiacchiere e le illazioni, le false segnalazioni, le fake news non funzionano con me. E quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo”.

Mario è intervenuto su Instagram per mandare a quel paese Raffaella Mennoia, dicendo che dovrebbe tacere sulle vicende della famiglia reale. Ha detto che ognuno è libero di dire la verità come la vede e che lui sa cosa è successo davvero. Ha concluso con un grande e sentito bacio.

La risposta di Raffaella è stata piena di passione e di fuoco: “Ho inserito un nuovo filtro Instagram che cancella i post di markette, fakers e haters e di chi porta solo cattiveria e poveri stro*** senza vita. Se non vi rispondo è solo perché non siete degni, semplici miracolati”.

Il duro confronto ha portato Gianni Sperti e Jack Vanore a schierarsi pubblicamente con Raffaella, mentre Alex Migliorini, il secondo tronista gay della storia di U&D, ha preso le parti di Mario dicendo: “90 minuti di applausi, finalmente qualcuno che non ha paura di dire la verità”.

Alle accuse di Mario Serpa si aggiungono quelle di Teresa Cilia, che accusa Raffaella di essere falsa e di pensare solo all’auditel nelle sue scelte e azioni.

La curiosità

Sono contenta che sia riuscita a risolvere l’intervento in modo rapido e senza complicazioni. È Raffaella a scegliere i modelli maschili e femminili delle varie edizioni. Ha co-creato con Maria De Filippi il format del programma ai tempi della quarantena, che va avanti per lettere e videotelefonate.