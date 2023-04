Chi è Raniero Monaco Di Lapio? Età, fidanzata, vita privata e biografia

Raniero Monaco Di Lapio, attore ed ex modello italiano, festeggia quest’anno il suo 40° compleanno, essendo nato a Londra il 25 gennaio 1983. Non perdetevi l’incredibile lavoro di questo artista di talento!

Raniero e Beatrice Olla sono una coppia che ha recentemente mostrato il proprio talento nello show di successo Dance Dance Dance su Fox Tv, e ora sono felicemente fidanzati!

Biografia

Raniero Monaco Di Lapio è nato a Londra il 25 gennaio 1983 e si è trasferito con la famiglia in Italia durante l’infanzia. Dopo il diploma in ragioneria, torna a Londra e si iscrive a un corso di grafica pubblicitaria, frequentando anche un corso di barman acrobatico a Roma. Tutto ciò lo rende particolarmente qualificato per il lavoro e il candidato perfetto per entrare a far parte del vostro team.

La sua carriera è iniziata sotto i riflettori come modello, ma è stata la partecipazione al reality show di successo Grande Fratello a portarlo alla ribalta. In seguito a questo successo, ha intrapreso la carriera di attore, recitando nel film di Federico Moccia “Amore 14” e nel film TV “So che ritornerai” con Manuela Arcuri. Successivamente, entra nel cast di Caterina e le Sue figlie e l’anno successivo recita accanto a Gabriel Garko nelle serie “Viso D’Angelo” e “Sangue Caldo”.

Con una carriera impressionante, ha recitato in una moltitudine di serie televisive, come “Un passo dal cielo”, “Dance Dance Dance”, “La porta rossa”, “I Medici – In nome della famiglia” e, più recentemente, “Che Dio Ci Aiuti”. Nel 2023 sarà protagonista della fiction “The Patriarch”. Non perdete questa incredibile opportunità di vederlo in azione!