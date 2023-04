Chi è Roberto Bolle? Età, carriera, compagno, figli

Il percorso di successo di Roberto Bolle

La passione per la danza e l’inizio della carriera

Roberto Bolle, attualmente di 47 anni, scopre la sua passione per la danza fin da giovanissimo. All’età di 12 anni, decide di partecipare alle audizioni per entrare nella Scuola di Ballo del Teatro alla Scala. Dopo averle superate, si trasferisce a Milano per frequentare i corsi. Durante una esibizione, Bolle viene notato da Rudolf Nureyev, che lo sceglie per il ruolo di Tadzio in “Morte a Venezia”, spettacolo che avrebbe portato all’Arena di Verona. La Scala, tuttavia, ostacola il giovane Bolle a causa della sua giovane età, ma quell’incontro segna la sua svolta.

Debutto, successi e riconoscimenti

A soli vent’anni, Roberto debutta come protagonista nel ruolo di Romeo, venendo promosso sul campo Primo Ballerino da Elisabetta Terabust.

Appena ventiduenne, si esibisce per la prima volta al cospetto della famiglia reale inglese.

Dal 1999, Roberto Bolle è nominato Goodwill Ambassador dell’UNICEF.

Nel corso della sua carriera, Roberto ha ballato in tutti i teatri più importanti del mondo: Mariinskij, Bol’soj, Opéra e Metropolitan Opera House.

Nel 2008, Bolle inizia ad uscire dai teatri e diventa l’ideatore del “Roberto Bolle and Friends”.

Nel 2009 è nominato Principal Dancer presso l’ABT, primo ballerino italiano ad essere insignito di questo titolo contemporaneamente a quello di étoile della Scala di Milano.

A novembre 2012 viene nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

A giugno 2021 riceve dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”.

Dal 2016 inaugura il nuovo anno portando sulla Rai lo spettacolo “Danza con me”.

Vita personale di Roberto Bolle

Il compagno: Daniel Lee

Daniel Lee è il compagno di Roberto Bolle. Direttore creativo di Bottega Veneta, Daniel è uno degli stilisti più acclamati nel mondo della moda. Si è laureato nel 2011 presso il Central Saint Martins College of Art and Design, prestigiosa scuola di moda, e ha iniziato a collaborare con alcune tra le più importanti case di moda di Londra, New York e Parigi. Daniel ha sempre mantenuto la sua vita privata lontano dai riflettori, fino a quando un noto settimanale lo ha paparazzato in compagnia del famoso ballerino. In quell’occasione, Daniel e Roberto si sono concessi alle foto con i passanti e le loro effusioni hanno confermato la relazione.

La privacy di Roberto Bolle

Roberto Bolle è sempre stato molto attento alla sua privacy. In un’intervista a Vanity Fair aveva rivelato: “La mia vita privata, ossia lo spazio oltre al palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante e personale. Ho provato sempre a custodirlo in maniera gelosa”. In passato, si era vociferato di un flirt con Marco Mengoni, ma i diretti interessati non hanno mai confermato o smentito.

Figli e desiderio di paternità

Roberto Bolle non ha avuto figli e non è mai stato sposato. In un’intervista, Bolle aveva ammesso di non sentire il desiderio di paternità: “Sto bene così. Ho un buon equilibrio con me stesso e non sento la mancanza di una vita di coppia e dei figli. Osservando i miei coetanei con figli il pensiero viene… Ma no, in questo momento non ho un desiderio di paternità. Magari mi verrà quando mi metterò a insegnare o quando dirigerò la compagnia di ballo della Scala”.